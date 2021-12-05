В хуторе Песчаном открыли мемориал воинам ВОВ после реконструкции

В хуторе Песчаном Тбилисского района 3 декабря состоялось открытие мемориала воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, после реконструкции

Торжественную церемонию посетили глава района Евгений Ильин, прокурор Роман Ведерников, депутаты, руководители сельских поселений, члены Совета ветеранов и жители района.

«Наши земляки доблестно сражались, трудились в тылу, отдавали всё для фронта, всё для победы. Мы свято чтим и помним подвиг героев,

которые ценой своей жизни отвоевали мир на земле. Память о прошлом — это дела в настоящем», — отметил Евгений Ильин, поблагодарив всех причастных к реконструкции памятника.

В ходе церемонии вновь зажгли Вечный огонь на мемориале, почтили павших воинов минутой молчания и возложили цветы. Кроме того, памятник освятили.

Исходя их журналов боевых действий, в январе 1943 года частями 295 стрелковой дивизии и 2 гвардейской стрелковой дивизии 37 армии Северо-Кавказского фронта велись ожесточенные бои за освобождение территории Песчаного сельского поселения. В память о них остались две братские могилы.

Преображение мемориального комплекса, построенного в 1978 году, делали за счет средств, выигранных в краевом конкурсе по отбору проектов местных инициатив.