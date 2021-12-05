Опрос проводился с 29 ноября по 4 декабря. Больше всего голосов (40,4%) читатели отдали варианту мультипаспорт. Второй результат у санитарного паспорта (24%), далее идут ковипасс (20,8%) и сертификат здоровья (14,8%).

Напомним, согласно антиковидным ограничениям в общепит можно попасть только с QR-кодом о вакцинации или о перенесенном ковиде. Также они нужны для посещения ТЦ, развлекательных мероприятий и спортзалов, всех предприятий сферы бытовых услуг, фитнес-центров, бассейнов и магазинов розничной торговли (кроме аптек и магазинов с товарами первой необходимости). А вот заселиться в отель еще можно с первым компонентом вакцины.

11 ноября стало известно, что правительство РФ подготовило закон, который обяжет предъявлять QR-коды в общественных местах, поездах и самолетах. А в регионах люди провели ряд несогласованных митингов против таких изменений и оставили 90 тыс. комментариев под постом Госдумы о законе. Глава Кубани Вениамин Кондратьев же убежден, что QR-коды в общественных местах предотвратят карантин.