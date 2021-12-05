Читатели Юга.ру выбрали новое название для QR-кода сертификата о вакцинации

Вся Россия

Распечатать

  • QR-код © Фото Романа Грачева, unsplash.com
    QR-код © Фото Романа Грачева, unsplash.com

Читатели Юга.ру проголосовали за новое название для QR-кода сертифика о вакцинации

Опрос проводился с 29 ноября по 4 декабря. Больше всего голосов (40,4%) читатели отдали варианту мультипаспорт. Второй результат у санитарного паспорта (24%), далее идут ковипасс (20,8%) и сертификат здоровья (14,8%). 

Напомним, согласно антиковидным ограничениям в общепит можно попасть только с QR-кодом о вакцинации или о перенесенном ковиде. Также они нужны для посещения ТЦ, развлекательных мероприятий и спортзалов, всех предприятий сферы бытовых услуг, фитнес-центров, бассейнов и магазинов розничной торговли (кроме аптек и магазинов с товарами первой необходимости). А вот заселиться в отель еще можно с первым компонентом вакцины.

11 ноября стало известно, что правительство РФ подготовило закон, который обяжет предъявлять QR-коды в общественных местах, поездах и самолетах. А в регионах люди провели ряд несогласованных митингов против таких изменений и оставили 90 тыс. комментариев под постом Госдумы о законе. Глава Кубани Вениамин Кондратьев же убежден, что QR-коды в общественных местах предотвратят карантин.

QR-коды Вакцинация Коронавирус Общественные инициативы

Новости

Читатели Юга.ру выбрали новое название для QR-кода сертификата о вакцинации
Водитель автомобиля сбил мальчика и уехал. Ребенок умер в больнице
На молочной продукции появились qr-коды. Что это значит?
С начала 2021 года Кубань посетили более 16 млн туристов
За последние сутки на Кубани выявили 814 случаев Covid-19, 131 из них — у детей
В Краснодаре открылась выставка «Страшно красивые»

Лента новостей

«Я помогаю, но этого мало»
3 декабря, 10:18
«Я помогаю, но этого мало»
Как Лиза из Краснодара хотела спасти всех и придумала благотворительный стартап
В Краснодаре собираются построить еще два детских сада
2 декабря, 19:56
В Краснодаре собираются построить еще два детских сада
В сети заговорили о переименовании QR-кодов. А вы бы как назвали?Итоги
Сертификат здоровья
14.8%
Санитарный паспорт
24.0%
Ковипасс
20.8%
Мультипаспорт
40.4%

Реклама на сайте