На молочной продукции появились qr-коды. Что это значит?

Речь идет о мороженом, сливочном масле, сыре, молоке, сливках, пахте, йогурте, кефире, сыворотке, твороге, сметане, безалкогольных напитках с содержанием молочного жира. Эксперимент запустили еще в июле 2019 года, с 1 октября 2021 года система стала обязательной. Теперь каждая единица упаковки маркируется специальной меткой в виде QR-кода в формате Data Matrix. Его наличие упрощает выборочные проверки на любом этапе движения готовой продукции.

По задумке, на рынке должно стать меньше некачественной продукции. Речь идет о контрафакте, который изготавливают с нарушениями ГОСТов и ТУ. Потребители могут проверить товар через мобильное приложение «Честный ЗНАК», отсканировав код. Отражается информация о бренде, наличии сертификата ветеринарного контроля, составе, жирности, объеме и сроке годности. Иногда QR-коды очень маленькие и найти их сложно, например, расположены на дне упаковки. Если после сканирования покупатель выявил несоответствие данных, можно сообщить о нарушении.