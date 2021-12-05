За последние сутки на Кубани выявили 814 случаев Covid-19, 131 из них — у детей

Краснодарский край

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  • Медицинская маска © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Медицинская маска © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском крае 5 декабря зарегистрировали 814 случаев заражения коронавирусом

Среди пациентов 465 женщин и 349 мужчин. В том числе 131 ребенка.

Заболевшие есть в следующих муниципалитетах:

  • Краснодар — 419;
  • Сочи — 47;
  • Новороссийск — 38;
  • Динской район — 30;
  • Армавир — 25
  • Туапсинский район — 23;
  • Геленджик — 19;
  • Усть-Лабинский район — 16;
  • Лабинский и Кавказский районы — по 12;
  • Анапа, Апшеронский, Кореновский, Красноармейский и Северский районы — по 11;
  • Брюховецкий, Ейский и Крымский районы — по 10;
  • Тихорецкий район — 9; 
  • Тимашевский район — 8;
  • Новокубанский и Курганинский районы — по 7;
  • Отрадненский, Гулькевичский, Щербиновский, Приморско-Ахтарский и Славянский районы — по 6;
  • Белоглинский район — 4;
  • Выселковский, Калининский, Ленинградский и Кущевской районы — по 3;
  • Абинск, Каневской и Мостовский районы — по 2;
  • Белореченский, Крыловский, Староминский, Тбилисский и Темрюкский районы — по 1.

За сутки скончались 45 человек. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 117 жителей, на ЭКМО — 6.

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