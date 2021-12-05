За последние сутки на Кубани выявили 814 случаев Covid-19, 131 из них — у детей
В Краснодарском крае 5 декабря зарегистрировали 814 случаев заражения коронавирусом
Среди пациентов 465 женщин и 349 мужчин. В том числе 131 ребенка.
Заболевшие есть в следующих муниципалитетах:
- Краснодар — 419;
- Сочи — 47;
- Новороссийск — 38;
- Динской район — 30;
- Армавир — 25
- Туапсинский район — 23;
- Геленджик — 19;
- Усть-Лабинский район — 16;
- Лабинский и Кавказский районы — по 12;
- Анапа, Апшеронский, Кореновский, Красноармейский и Северский районы — по 11;
- Брюховецкий, Ейский и Крымский районы — по 10;
- Тихорецкий район — 9;
- Тимашевский район — 8;
- Новокубанский и Курганинский районы — по 7;
- Отрадненский, Гулькевичский, Щербиновский, Приморско-Ахтарский и Славянский районы — по 6;
- Белоглинский район — 4;
- Выселковский, Калининский, Ленинградский и Кущевской районы — по 3;
- Абинск, Каневской и Мостовский районы — по 2;
- Белореченский, Крыловский, Староминский, Тбилисский и Темрюкский районы — по 1.
За сутки скончались 45 человек. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 117 жителей, на ЭКМО — 6.
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Сертификат здоровья 14.8%
Санитарный паспорт 24.0%
Ковипасс 20.8%
Мультипаспорт 40.4%