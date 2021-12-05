За последние сутки на Кубани выявили 814 случаев Covid-19, 131 из них — у детей

Среди пациентов 465 женщин и 349 мужчин. В том числе 131 ребенка.

Заболевшие есть в следующих муниципалитетах:

Краснодар — 419;

Сочи — 47;

Новороссийск — 38;

Динской район — 30;

Армавир — 25

Туапсинский район — 23;

Геленджик — 19;

Усть-Лабинский район — 16;

Лабинский и Кавказский районы — по 12;

Анапа, Апшеронский, Кореновский, Красноармейский и Северский районы — по 11;

Брюховецкий, Ейский и Крымский районы — по 10;

Тихорецкий район — 9;

Тимашевский район — 8;

Новокубанский и Курганинский районы — по 7;

Отрадненский, Гулькевичский, Щербиновский, Приморско-Ахтарский и Славянский районы — по 6;

Белоглинский район — 4;

Выселковский, Калининский, Ленинградский и Кущевской районы — по 3;

Абинск, Каневской и Мостовский районы — по 2;

Белореченский, Крыловский, Староминский, Тбилисский и Темрюкский районы — по 1.

За сутки скончались 45 человек. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 117 жителей, на ЭКМО — 6.