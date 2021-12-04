«Аэрофлот» отменил прямые зимние рейсы из Краснодара в Тюмень, Сургут и Новый Уренгой

В первые месяцы после Нового года будет невозможно летать без пересадки из Краснодара в большинство городов Сибири

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила более 1200 рейсов, которые напрямую связывали Краснодар и Симферополь со многими регионами России — об этом свидетельствует исследование, проведенное «Известиями».

Изначально «Аэрофлот» планировал на протяжении всего зимнего сезона (в авиации он отсчитывается от конца октября до конца марта) выполнять прямые рейсы в Сочи, Симферополь и Краснодар не только из Москвы и Петербурга, но и из 13 других городов России. Но уже сейчас авиакомпания отменила после Нового года все рейсы из этого списка, в которых пунктом прилета или вылета значатся Краснодар и Симферополь. А поскольку на некоторых маршрутах «Аэрофлот» был единственным перевозчиком, то с января по март 2022 года будет невозможно долететь без пересадок из Краснодара в Тюмень, Сургут и Новый Уренгой.

В пресс-службе «Аэрофлота» сказали, что компания анализирует динамику по каждому направлению, пересматривает расписание в сторону увеличения или сокращения рейсов в зависимости от востребованности. Пассажирам отмененных рейсов обещают либо альтернативный вариант перелета, либо полный возврат средств.

Напомним, что 2 декабря сразу несколько самолетов не смогли приземлиться в аэропорту Геленджика из-за непогоды. А вчера Минтранс РФ рассказал, понадобятся ли QR-коды для авиаперелетов.