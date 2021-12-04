«Аэрофлот» отменил прямые зимние рейсы из Краснодара в Тюмень, Сургут и Новый Уренгой

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • Авиакомпания "Аэрофлот" © Фото с сайта airliners.net
    Авиакомпания "Аэрофлот" © Фото с сайта airliners.net

В первые месяцы после Нового года будет невозможно летать без пересадки из Краснодара в большинство городов Сибири

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила более 1200 рейсов, которые напрямую связывали Краснодар и Симферополь со многими регионами России — об этом свидетельствует исследование, проведенное «Известиями».

Изначально «Аэрофлот» планировал на протяжении всего зимнего сезона (в авиации он отсчитывается от конца октября до конца марта) выполнять прямые рейсы в Сочи, Симферополь и Краснодар не только из Москвы и Петербурга, но и из 13 других городов России. Но уже сейчас авиакомпания отменила после Нового года все рейсы из этого списка, в которых пунктом прилета или вылета значатся Краснодар и Симферополь. А поскольку на некоторых маршрутах «Аэрофлот» был единственным перевозчиком, то с января по март 2022 года будет невозможно долететь без пересадок из Краснодара в Тюмень, Сургут и Новый Уренгой.

В пресс-службе «Аэрофлота» сказали, что компания анализирует динамику по каждому направлению, пересматривает расписание в сторону увеличения или сокращения рейсов в зависимости от востребованности. Пассажирам отмененных рейсов обещают либо альтернативный вариант перелета, либо полный возврат средств.

Напомним, что 2 декабря сразу несколько самолетов не смогли приземлиться в аэропорту Геленджика из-за непогоды. А вчера Минтранс РФ рассказал, понадобятся ли QR-коды для авиаперелетов.

Аэропорты Краснодар Курорты и туризм

Новости

«Аэрофлот» отменил прямые зимние рейсы из Краснодара в Тюмень, Сургут и Новый Уренгой
Геленджик получил три премии «Курортный Олимп – 2021»
В Джубге машина насмерть сбила двух пешеходов
Передвижная платформа Краснодара примет участие во французском карнавале
Минюст РФ внес в реестр иноагентов четырех журналистов и организацию по защите прав призывников
Против кубанской активистки Дарьи Полюдовой и еще пяти человек возбудили дело об экстремистском сообществе

Лента новостей

«Я помогаю, но этого мало»
Вчера, 10:18
«Я помогаю, но этого мало»
Как Лиза из Краснодара хотела спасти всех и придумала благотворительный стартап
В Краснодаре собираются построить еще два детских сада
2 декабря, 19:56
В Краснодаре собираются построить еще два детских сада
В сети заговорили о переименовании QR-кодов. А вы бы как назвали?Итоги
Сертификат здоровья
14.8%
Санитарный паспорт
24.0%
Ковипасс
20.8%
Мультипаспорт
40.4%

Реклама на сайте