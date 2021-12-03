Для покупки авиабилета QR-код не понадобится, но без него улететь все равно не получится

По данным источника «Ведомостей» , Минтранс отказался от идеи проверять QR-коды при продаже авиабилетов. Но он все равно понадобится при посадке на рейс.

Напомним, в ноябре правительство РФ решило ввести новый закон , который обяжет предъявлять QR-коды в общественных местах, поездах и самолетах. Пока законопроект находятся на стадии разработки.

Если у пассажира после покупки билетов не окажется сертификата о вакцинации, то авиакомпания вышлет ему письмо о необходимости получить справку. Без нее компания не сможет зарегистрировать человека на рейс. Если к моменту регистрации сертификат не появится, то билет аннулируют и вернут деньги в течение 30 дней.

Как пояснили изданию, запрашивать информацию о наличии сертификата будет не авиакомпания, а провайдер ее инвенторной системы бронирования, в которой перевозчики хранят данные о рейсах, тарифах и емкостях. Как будет проходить проверка сертификатов у пассажиров, которые не зарегистрированы на сайте «Госулуги», пока неизвестно.

Обсуждали проверку QR-кодов в Минтрансе вместе с представителями авиаотрасли. Полностью скорректированную позицию представят 7 декабря на совещании в Госдуме. В этот день там пройдет встреча для обсуждения нового законопроекта.