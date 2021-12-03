Для покупки авиабилета QR-код не понадобится, но без него улететь все равно не получится

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Романа Грачева, unsplash.com
    © Фото Романа Грачева, unsplash.com

3 декабря стало известно, как Минтранс организует продажу авиабилетов по новому закону о QR-кодах

Напомним, в ноябре правительство РФ решило ввести новый закон, который обяжет предъявлять QR-коды в общественных местах, поездах и самолетах. Пока законопроект находятся на стадии разработки.

По данным источника «Ведомостей», Минтранс отказался от идеи проверять QR-коды при продаже авиабилетов. Но он все равно понадобится при посадке на рейс. 

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Если у пассажира после покупки билетов не окажется сертификата о вакцинации, то авиакомпания вышлет ему письмо о необходимости получить справку. Без нее компания не сможет зарегистрировать человека на рейс. Если к моменту регистрации сертификат не появится, то билет аннулируют и вернут деньги в течение 30 дней. 

Как пояснили изданию, запрашивать информацию о наличии сертификата будет не авиакомпания, а провайдер ее инвенторной системы бронирования, в которой перевозчики хранят данные о рейсах, тарифах и емкостях. Как будет проходить проверка сертификатов у пассажиров, которые не зарегистрированы на сайте «Госулуги», пока неизвестно.

Обсуждали проверку QR-кодов в Минтрансе вместе с представителями авиаотрасли. Полностью скорректированную позицию представят 7 декабря на совещании в Госдуме. В этот день там пройдет встреча для обсуждения нового законопроекта.

QR-коды Авиация Аэропорты Вакцинация Коронавирус

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Для покупки авиабилета QR-код не понадобится, но без него улететь все равно не получится
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