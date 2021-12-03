В Геленджике из-за погоды не смогли приземлиться два рейса

В Геленджике 3 декабря из-за сильного ветра два самолета ушли на посадку на запасной аэродром

В аэропорте Геленджика не смогли приземлиться два рейса из Москвы. Из-за сильного ветра им пришлось уйти на запасной аэродром.

В пресс-службе аэропорта Юга.ру рассказали, что сейчас в городе юго-восточный ветер с порывами до 18 м/с. С вылетающими пассажирами работают представители авиакомпаний.

Один из самолетов приземлился в Анапе. На его борту находились 177 человек. Сейчас решается вопрос о их транспортировке в Геленджик.

Напомним, 30 ноября из-за погодных условий три авиарейса не смогли приземлиться в Сочи. Все самолеты ушли на посадку в Краснодар.