До конца 2021 года в Геленджике намерены отремонтировать четыре улицы
В декабре в Геленджике ремонтируют улицы Киевскую, Колхозную и Курзальную
Ранее дорожники завершили укладку полотна на улице Пионерской от Луначарского до Островского и отремонтировали улицу Янтарную от Сурикова до Советской. На Красноармейской недавно положили 2 кв. км асфальта. В пресс-службе мэрии добавили, что только на улицу Красногвардейскую ушло 200 тонн асфальтовой смеси. Толщина покрытия составила 4 см.
Сейчас ремонтируют Колхозную и Киевскую. Кроме ремонта полотна рабочие меняют крышки колодцев и наносят дорожную разметку. На это из бюджета выделено 6,5 млн рублей. В этом году на ремонт дорог в Геленджике предусмотрено беспрецедентное финансирование — 162 млн рублей, в том числе 33,1 млн из краевого бюджета.
Мэрия Геленджика спросила, на что потратить курортный сбор:
На улице Курзальной специалисты управления ЖКХ заменили бордюры и отремонтировали тротуар. После этого здесь проведут ямочный ремонт. На другом участке улицы компания «Концессии водоснабжения Геленджик» занимается укладкой коллектора, что требует разрыть дорогу. После этого на ремонт Курзальной уйдет порядка 9 млн рублей.
Все работы ведутся следующим образом. Сначала фрезеруют поверхность старого полотна и укладывают выравнивающее покрытие. Потом улицу покрывают щебеночно-мастичной асфальтобетонной смесью. Она отличается водостойкостью, упругостью и сдвигоусточивостью. Ее компоненты делают покрытие шероховатым и стойким к расслаиванию.
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«В смесь добавляют полимеры, которые делают дорожное покрытие прочнее и повышают сцепление шин с дорогой. Все это обеспечивает безопасность дорожного движения», — пояснил мастер участка подрядной организации Андрей Терещенко.
Во время объезда объектов мэр курорта Алексей Богодистов поручил следить, чтобы деятельность ресурсоснабжающих организаций не пересекались с работами дорожников. Он посоветовал разработать график и выстроить алгоритм взаимодействия, чтобы не разрывать недавно отремонтированные дороги. Также мэр сказал, что все работы надо вести с учетом мнения жителей, а неудобства должны быть минимальными.