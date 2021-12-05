До конца 2021 года в Геленджике намерены отремонтировать четыре улицы

Ранее дорожники завершили укладку полотна на улице Пионерской от Луначарского до Островского и отремонтировали улицу Янтарную от Сурикова до Советской. На Красноармейской недавно положили 2 кв. км асфальта. В пресс-службе мэрии добавили, что только на улицу Красногвардейскую ушло 200 тонн асфальтовой смеси. Толщина покрытия составила 4 см.

Сейчас ремонтируют Колхозную и Киевскую. Кроме ремонта полотна рабочие меняют крышки колодцев и наносят дорожную разметку. На это из бюджета выделено 6,5 млн рублей. В этом году на ремонт дорог в Геленджике предусмотрено беспрецедентное финансирование — 162 млн рублей, в том числе 33,1 млн из краевого бюджета.