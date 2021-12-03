За последние сутки на Кубани выявили 812 случаев Covid-19. Больше всего заболевших в Краснодаре
В Краснодарском крае 3 декабря зарегистрировали 812 случаев заражения коронавирусом
По данным кубанского оперштаба, 3 декабря в крае выявили 812 случаев коронавируса. Среди пациентов 465 женщин, 347 мужчин. В том числе 104 ребенка.
Заболевшие есть в 44 муниципалитетах:
- Краснодар — 322;
- Новороссийск — 69;
- Сочи — 40;
- Тихорецкий район — 34;
- Тимашевский район — 29;
- Апшеронский район — 23;
- Ейский район — 19;
- Туапсинский — 17;
- Армавир и Геленджик — 16;
- Динской район — 15;
- Анапа, Славянский и Усть-Лабинский районы — 13;
- Крымский район — 12;
- Калининский район — 11;
- Белоглинский, Брюховецкий, Ленинградский и Северский районы — 9;
- Кущевский район — 8,
- Каневской, Кореновский, Лабинский, Новокубанский, Отрадненский и Щербиновский районы — 7;
- Абинский, Кавказский, Курганинский и Тбилисский районы — 6;
- Красноармейский, Темрюкский и Приморско-Ахтарский — 5;
- Крыловский, Староминский и Успенский районы — 4;
- Гулькевичский и Мостовский районы — 3;
- Выселковский и Новопокровский районы — 2;
- Горячий Ключ, Белореченский и Павловский районы — 1.
Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения достиг 1780. За сутки скончались 40 человек. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 107 жителей, на ЭКМО — 6, сообщили в краевом министерстве здравоохранения.
На юге России и в регионах Северного Кавказа, по данным сайта стопкоронавирус.рф, за сутки зарегистрировали следующее число заболевших:
- Крым — 419;
- Ростовская область — 655;
- Ставропольский край — 460;
- Севастополь — 195;
- Дагестан — 171;
- Кабардино-Балкарская Республика — 107;
- Чеченская Республика — 78;
- Северная Осетия — 87;
- Адыгея — 101;
- Ингушетия — 81;
- Карачаево-Черкесская Республика — 80.
Всего в России за сутки заболели 32 тыс. 930 человек. Не удалось спасть 1 тыс. 217 человек. Всего за период пандемии в стане выявили 9 млн 736 тыс. 37 случаев заражения.