За последние сутки на Кубани выявили 812 случаев Covid-19. Больше всего заболевших в Краснодаре

По данным кубанского оперштаба, 3 декабря в крае выявили 812 случаев коронавируса. Среди пациентов 465 женщин, 347 мужчин. В том числе 104 ребенка.

Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения достиг 1780. За сутки скончались 40 человек. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 107 жителей, на ЭКМО — 6, сообщили в краевом министерстве здравоохранения.

На юге России и в регионах Северного Кавказа, по данным сайта стопкоронавирус.рф, за сутки зарегистрировали следующее число заболевших:

Крым — 419;

Ростовская область — 655;

Ставропольский край — 460;

Севастополь — 195;

Дагестан — 171;

Кабардино-Балкарская Республика — 107;

Чеченская Республика — 78;

Северная Осетия — 87;

Адыгея — 101;

Ингушетия — 81;

Карачаево-Черкесская Республика — 80.

Всего в России за сутки заболели 32 тыс. 930 человек. Не удалось спасть 1 тыс. 217 человек. Всего за период пандемии в стане выявили 9 млн 736 тыс. 37 случаев заражения.