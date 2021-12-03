За последние сутки на Кубани выявили 812 случаев Covid-19. Больше всего заболевших в Краснодаре

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото fernando zhiminaicela, pixabay.com
    © Фото fernando zhiminaicela, pixabay.com

В Краснодарском крае 3 декабря зарегистрировали 812 случаев заражения коронавирусом

По данным кубанского оперштаба, 3 декабря в крае выявили 812 случаев коронавируса. Среди пациентов 465 женщин, 347 мужчин. В том числе 104 ребенка.

  • © Статистика /yandex.ru/covid19/stat
    © Статистика /yandex.ru/covid19/stat

Заболевшие есть в 44 муниципалитетах:

  • Краснодар — 322;
  • Новороссийск — 69;
  • Сочи — 40;
  • Тихорецкий район — 34; 
  • Тимашевский район — 29;
  • Апшеронский район — 23;
  • Ейский район — 19;
  • Туапсинский — 17;
  • Армавир и Геленджик — 16; 
  • Динской район — 15;
  • Анапа, Славянский и Усть-Лабинский районы — 13;
  • Крымский район — 12;
  • Калининский район — 11;
  • Белоглинский, Брюховецкий, Ленинградский и Северский районы — 9;
  • Кущевский район — 8,
  • Каневской, Кореновский, Лабинский, Новокубанский, Отрадненский и Щербиновский районы — 7;
  • Абинский, Кавказский, Курганинский и Тбилисский районы — 6;
  • Красноармейский, Темрюкский и Приморско-Ахтарский — 5;
  • Крыловский, Староминский и Успенский районы — 4;
  • Гулькевичский и Мостовский районы — 3;
  • Выселковский и Новопокровский районы — 2;
  • Горячий Ключ, Белореченский и Павловский районы — 1.

Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения достиг 1780. За сутки скончались 40 человек. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 107 жителей, на ЭКМО — 6, сообщили в краевом министерстве здравоохранения.

  • © Статистика /yandex.ru/covid19/stat
    © Статистика /yandex.ru/covid19/stat

На юге России и в регионах Северного Кавказа, по данным сайта стопкоронавирус.рф, за сутки зарегистрировали следующее число заболевших:

  • Крым — 419;
  • Ростовская область — 655;
  • Ставропольский край — 460;
  • Севастополь — 195;
  • Дагестан — 171;
  • Кабардино-Балкарская Республика — 107;
  • Чеченская Республика — 78;
  • Северная Осетия — 87;
  • Адыгея — 101;
  • Ингушетия — 81;
  • Карачаево-Черкесская Республика — 80.

Всего в России за сутки заболели 32 тыс. 930 человек. Не удалось спасть 1 тыс. 217 человек. Всего за период пандемии в стане выявили 9 млн 736 тыс. 37 случаев заражения.

  • © Статистика стопкоронавирус.рф
    © Статистика стопкоронавирус.рф
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