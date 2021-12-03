На выходных жителей Кубани ждет тепло и небольшие дожди

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре 3 декабря солнечно и до 15 °C. Днем будет дуть ветер с порывами до 12 м/с.

На выходных в кубанской столице будет облачно и ожидаются дожди. В субботу, 4 декабря, осадки прогнозируют на вечер. Днем воздух прогреется до 16 °C. В воскресенье, 5 декабря, дождь в Краснодаре пройдет утром. В этот день температура опустится ниже и будет 14 °C.

Синоптики краевого гидрометцентра обещают 3 декабря на Кубани переменную облачность без осадков. Температура воздуха ночью 4-9 °C, местами в восточной половине края +2…-3. Днем воздух прогреется до 10-15 °C. Ветер южный 4-9 м/с, местами порывы 12-14 м/с.

На Черноморском побережье без осадков, ветер южный 12-14 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха днем 12-17 °C.

На выходных переменная облачность, 5 декабря местами пройдет дождь, в горных и предгорных районах с мокрым снегом.

В субботу, 3 декабря, температура воздуха ночью составит 4-9 °C, местами в восточной половине края +3…-2°, днем 10-15 °C. Ветер 4-9 м/с, местами порывы до 12-14 м/с. В воскресенье местами до 18 °C, в горах ночью +3…-2 °C, днем 3-8 °C.

На Черноморском побережье переменная облачность. Временами дождь. Ветер южный 12-17 м/с, на участке от Анапы до Геленджика местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем в субботу прогреется до 15 °C, в воскресенье до 18 °C.