В Адыгее из аварийного жилья переселят 425 человек

Адыгея

Распечатать

  • © Изображение пресс-службы администрации Республики Адыгея
    © Изображение пресс-службы администрации Республики Адыгея

Расселение из аварийного жилья в Адыгее продолжат по новой программе

По региональному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в республике реализуется с участием средств финансовой поддержки Фонда ЖКХ региональная адресная программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.

«Программа предусматривает расселение 29 аварийных домов общей площадью 7,9 тыс. кв. метров, в которых проживает 425 человек. Общая стоимость мероприятий этой программы — 288,43 млн рублей», — сообщил начальник управления ЖКХ минстроя Адыгеи Руслан Нибо.

Новая программа расселения аварийного жилья была поддержана президентом РФ. Более 600 тыс. человек смогут переехать в новые квартиры. Средства на реализацию проекта уже заложены на 2022 год.

Как сообщали Юга.ру, расселение этих 29 домов собирались начать летом 2020 года.

Жилье Мурат Кумпилов Строительство

Новости

В Краснодаре назначили новых вице-мэра и начальника управления контроля и протокола
Какие фильмы можно посмотреть в Краснодаре со 2 декабря (при наличии QR-кода)
На Кубани общее число заболевших коронавирусом превысило 100 тыс. человек, а общая смертность по России стала рекордной со времен ВОВ
Оппозиционного депутата из Ейска Александра Коровайного хотят лишить депутатского мандата
В Сочи после шторма обнаружили незаконную канализацию
В центре Краснодара машина Росгвардии попала в ДТП

Лента новостей

Какие фильмы можно посмотреть в Краснодаре со 2 декабря
Сегодня, 14:52
Какие фильмы можно посмотреть в Краснодаре со 2 декабря
(при наличии QR-кода)
Желание на миллион
Вчера, 10:01
Желание на миллион
«Пятёрочка» объявила акцию с денежными призами
В сети заговорили о переименовании QR-кодов. А вы бы как назвали?

ответить и посмотреть результаты

Реклама на сайте