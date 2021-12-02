В Адыгее из аварийного жилья переселят 425 человек

По региональному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в республике реализуется с участием средств финансовой поддержки Фонда ЖКХ региональная адресная программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.



«Программа предусматривает расселение 29 аварийных домов общей площадью 7,9 тыс. кв. метров, в которых проживает 425 человек. Общая стоимость мероприятий этой программы — 288,43 млн рублей», — сообщил начальник управления ЖКХ минстроя Адыгеи Руслан Нибо.



Новая программа расселения аварийного жилья была поддержана президентом РФ. Более 600 тыс. человек смогут переехать в новые квартиры. Средства на реализацию проекта уже заложены на 2022 год.

Как сообщали Юга.ру, расселение этих 29 домов собирались начать летом 2020 года.