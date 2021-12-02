Какие фильмы можно посмотреть в Краснодаре со 2 декабря (при наличии QR-кода)

Кадр из фильма «Охотники за привидениями: Наследники», реж. Джейсон Райтман, 2021 год © Фото с сайта kinopoisk.ru

Кадр из фильма «Охотники за привидениями: Наследники», реж. Джейсон Райтман, 2021 год © Фото с сайта kinopoisk.ru

Портал Юга.ру составил подборку фильмов, которые стартуют в кинопрокате 2 декабря

Комедийная фантастика «Охотники за привидениями: Наследники» (12+) рассказывает о детях-подростках, которые вместе с матерью переезжают на старую ферму в Оклахому. Женщина получает жилище в наследство от отца, которого она не знала. Однажды дети находят автомобиль Ecto-1, принадлежавший знаменитым охотникам за привидениями.

Криминальная драма «Дом Gucci» (18+) режиссера Ридли Скотта — история о заказном убийстве, борьбе за власть и деньги. Главные роли в фильме сыграли Леди Гага, Аль Пачино, Адам Драйвер, Джаред Лето, Джереми Айронс.

Действие отечественной военной драмы «Летчик» (12+) происходит в декабре 1941 года. Пилот Николай Комлев уничтожает немецкую танковую колонну, движущуюся к Москве, но его самолет оказывается подбит. Он сажает свой ИЛ-2 на глухую лесную поляну и отправляется домой, спасаясь от волков и отряда нацистов.

Китайский фантастический боевик «Месть земли» (16+) рассказывает о серии геологических катастроф, которые обрушились на планету, — землетрясения, оползни, сели. Спасти людей может только туннель, который возводили последние десять лет. Но и он может быть разрушен под воздействием глобальных изменений.

Отечественная криминальная комедия «БУМЕРанг» (16+) — о художнике Петровиче, который решил свести счеты с жизнью. Потерпев неудачу, он оказывается должным 10 млн рублей владельцу аптечного бизнеса Эдику. Последний решает повеселиться и берет Петровича к себе в фирму креативным директором.

Главная героиня мексиканского хоррора «Черная месса» (18+) — журналистка Кармен. После смерти матери она отправляется в дом своего детства и открывает фамильную тайну, которую ее семья хранила поколениями.

Отечественная драма «День мертвых» (16+) рассказывает о дорожном путешествии матери и сына. Им предстоит успеть навестить пять кладбищ и разобраться в своих отношениях. Главные роли в фильме исполнили Александр Паль и Агриппина Стеклова.

Фэнтези-комедия «Большой красный пес Клиффорд» (6+) рассказывает о школьнице Эмили, которая получает в подарок очаровательного щенка. Утром же она обнаруживает в квартире трехметровую собаку.

Немецкий приключенческий фильм «Восточный ветер. Великий ураган» (12+) рассказывает о бродячем цирке, который заезжает в небольшое поместье Кальтенбах. Там Ари и Карло попытаются спасти коня по имени Оркан, которому грозит смертельная опасность, от жестокого владельца.