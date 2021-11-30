На Кубани снова наблюдается отрицательная динамика Covid-19. За сутки выявили 882 заражения

Краснодарский край

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  • © Фото Engin Akyurt с сайта pixabay.com
    © Фото Engin Akyurt с сайта pixabay.com

За последние сутки в Краснодарском крае зафиксировали 582 пациента с коронавирусом. Возраст больных от двух месяцев до 97 лет

По данным кубанского оперштаба, 30 ноября в крае зарегистрировали 582 случая заражения коронавирусной инфекцией. Среди заболевших 304 женщины и 220 мужчин. В том числе 53 ребенка.

  • © Стастистика yandex.ru/covid19/stat
    © Стастистика yandex.ru/covid19/stat

Вот так распределились случаи заражения по муниципалитетам:

  • Краснодар — 163;
  • Тихорецкий район — 45;
  • Анапа — 40;
  • Армавир — 32;
  • Ейск — 29;
  • Сочи — 18;
  • Новопокровский район — 13;
  • Апшеронский район — 14;
  • Красноармейский, Тбилисский и Крымский районы — 12; 
  • Темрюкский район — 11;
  • Туапсинский район –10;
  • Новороссийск и Крыловский район — 9;
  • Ленинградский, Староминский, Усть-Лабинский и Гулькевичский районы — 8;
  • Белоглинский, Калининский, Новокубанский и Славянский районы —  7;
  • Приморско-Ахтарский и Успенский районы — 5;
  • Кущевской район — 4;
  • Геленджик и Абинский район — 3;
  • Горячий Ключ, Брюховецкий, Выселковский, Динской и Кореновский районы — 2;
  • Белореченский, Кавказский, Мостовской, Отрадненский и Павловский районы — 1.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 1734.

Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, за сутки скончались 44 человека. В тяжелом состоянии на ИВЛ 102 жителя, на ЭКМО — 7.

  • © Стастистика yandex.ru/covid19/stat
    © Стастистика yandex.ru/covid19/stat

На юге России и в регионах Северного Кавказа, по данным федерального оперштаба, за сутки зарегистрировали следующее число инфицированных:

  • Крым — 442;
  • Ростовская область — 653;
  • Ставропольский край — 475;
  • Севастополь — 216;
  • Дагестан — 187;
  • Кабардино-Балкарская Республика — 111;
  • Чеченская Республика — 90;
  • Северная Осетия — 88;
  • Адыгея — 91;
  • Ингушетия — 86;
  • Карачаево-Черкесская Республика — 80.

В России за сутки выявили 32 тыс. 648 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели за сутки 33 тыс. 442 человека. Всего с начала пандемии зарегистрировали 9 млн 636 тыс. 881 случай.

  • © Стастистика стопкоронавирус.рф
    © Стастистика стопкоронавирус.рф

По состоянию на 26 ноября, коллективный иммунитет составляет 51,8%. Полную вакцинацию прошли 60 млн 795 тыс. 702 человека.

  • © Стастистика стопкоронавирус.рф
    © Стастистика стопкоронавирус.рф
Здравоохранение Коронавирус Эпидемии

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