На Кубани снова наблюдается отрицательная динамика Covid-19. За сутки выявили 524 заражения
За последние сутки в Краснодарском крае зафиксировали 524 пациента с коронавирусом. Возраст больных от двух месяцев до 97 лет
По данным кубанского оперштаба, 30 ноября в крае зарегистрировали 524 случая заражения коронавирусной инфекцией. Среди заболевших 304 женщины и 220 мужчин. В том числе 53 ребенка.
Вот так распределились случаи заражения по муниципалитетам:
- Краснодар — 163;
- Тихорецкий район — 45;
- Анапа — 40;
- Армавир — 32;
- Ейск — 29;
- Сочи — 18;
- Новопокровский район — 13;
- Апшеронский район — 14;
- Красноармейский, Тбилисский и Крымский районы — 12;
- Темрюкский район — 11;
- Туапсинский район –10;
- Новороссийск и Крыловский район — 9;
- Ленинградский, Староминский, Усть-Лабинский и Гулькевичский районы — 8;
- Белоглинский, Калининский, Новокубанский и Славянский районы — 7;
- Приморско-Ахтарский и Успенский районы — 5;
- Кущевский район — 4;
- Геленджик и Абинский район — 3;
- Горячий Ключ, Брюховецкий, Выселковский, Динской и Кореновский районы — 2;
- Белореченский, Кавказский, Мостовской, Отрадненский и Павловский районы — 1.
Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 1734.
Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, за сутки скончались 44 человека. В тяжелом состоянии на ИВЛ 102 жителя, на ЭКМО — 7.
На юге России и в регионах Северного Кавказа, по данным федерального оперштаба, за сутки зарегистрировали следующее число инфицированных:
- Крым — 442;
- Ростовская область — 653;
- Ставропольский край — 475;
- Севастополь — 216;
- Дагестан — 187;
- Кабардино-Балкарская Республика — 111;
- Чеченская Республика — 90;
- Северная Осетия — 88;
- Адыгея — 91;
- Ингушетия — 86;
- Карачаево-Черкесская Республика — 80.
В России за сутки выявили 32 тыс. 648 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели за сутки 33 тыс. 442 человека. Всего с начала пандемии зарегистрировали 9 млн 636 тыс. 881 случай.
По состоянию на 26 ноября, коллективный иммунитет составляет 51,8%. Полную вакцинацию прошли 60 млн 795 тыс. 702 человека.