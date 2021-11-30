На Кубани снова наблюдается отрицательная динамика Covid-19. За сутки выявили 524 заражения

За последние сутки в Краснодарском крае зафиксировали 524 пациента с коронавирусом. Возраст больных от двух месяцев до 97 лет

По данным кубанского оперштаба, 30 ноября в крае зарегистрировали 524 случая заражения коронавирусной инфекцией. Среди заболевших 304 женщины и 220 мужчин. В том числе 53 ребенка.

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Вот так распределились случаи заражения по муниципалитетам: Краснодар — 163;

Тихорецкий район — 45;

Анапа — 40;

Армавир — 32;

Ейск — 29;

Сочи — 18;

Новопокровский район — 13;

Апшеронский район — 14;

Красноармейский, Тбилисский и Крымский районы — 12;

Темрюкский район — 11;

Туапсинский район –10;

Новороссийск и Крыловский район — 9;

Ленинградский, Староминский, Усть-Лабинский и Гулькевичский районы — 8;

Белоглинский, Калининский, Новокубанский и Славянский районы — 7;

Приморско-Ахтарский и Успенский районы — 5;

Кущевский район — 4;

Геленджик и Абинский район — 3;

Горячий Ключ, Брюховецкий, Выселковский, Динской и Кореновский районы — 2;

Белореченский, Кавказский, Мостовской, Отрадненский и Павловский районы — 1. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 1734. Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, за сутки скончались 44 человека. В тяжелом состоянии на ИВЛ 102 жителя, на ЭКМО — 7.

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На юге России и в регионах Северного Кавказа, по данным федерального оперштаба, за сутки зарегистрировали следующее число инфицированных: Крым — 442;

Ростовская область — 653;

Ставропольский край — 475;

Севастополь — 216;

Дагестан — 187;

Кабардино-Балкарская Республика — 111;

Чеченская Республика — 90;

Северная Осетия — 88;

Адыгея — 91;

Ингушетия — 86;

Карачаево-Черкесская Республика — 80. В России за сутки выявили 32 тыс. 648 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели за сутки 33 тыс. 442 человека. Всего с начала пандемии зарегистрировали 9 млн 636 тыс. 881 случай.

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По состоянию на 26 ноября, коллективный иммунитет составляет 51,8%. Полную вакцинацию прошли 60 млн 795 тыс. 702 человека.