На Кубани до 15 декабря продлится кампания по вакцинации от гриппа

Краснодарский край

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  • Прививка от гриппа © Фото с сайта pixabay.com
    Прививка от гриппа © Фото с сайта pixabay.com

В краевом минздраве сообщили о продлении прививочной компании, уточнив, что для коллективного иммунитета в регионе нужно привить 3,4 млн человек

По данным министерства здравоохранения Краснодарского края, в регионе прививку от гриппа сделали более 2 млн человек. При этом коллективного иммунитета можно добиться, когда эта цифра составит 3,4 млн человек. Также в минздраве сообщили, что прививочная кампания в крае продлится до 15 декабря.

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По словам министр здравоохранения Кубани Евгения Филиппова, прививки от гриппа и коронавируса можно ставить одновременно.

Привиться от гриппа можно бесплатно в поликлинике по месту жительства. Сама вакцинация, отметили в ведомстве, поможет предотвратить развитие смешанной микст-инфекции, когда человек заболевает гриппом и коронавирусом одновременно.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре около мусорных баков на улице Жлобы нашли партию вакцины от гриппа, полицейские насчитали почти 900 шприцев. В полиции и прокуратуре проводят проверку по этому поводу.

Вакцинация Здравоохранение Краснодар

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