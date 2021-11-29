На Кубани до 15 декабря продлится кампания по вакцинации от гриппа

В краевом минздраве сообщили о продлении прививочной компании, уточнив, что для коллективного иммунитета в регионе нужно привить 3,4 млн человек

По данным министерства здравоохранения Краснодарского края, в регионе прививку от гриппа сделали более 2 млн человек. При этом коллективного иммунитета можно добиться, когда эта цифра составит 3,4 млн человек. Также в минздраве сообщили, что прививочная кампания в крае продлится до 15 декабря.

Читайте также: Голикова объявила о регистрации в России вакцины от коронавируса для детей

По словам министр здравоохранения Кубани Евгения Филиппова, прививки от гриппа и коронавируса можно ставить одновременно. Привиться от гриппа можно бесплатно в поликлинике по месту жительства. Сама вакцинация, отметили в ведомстве, поможет предотвратить развитие смешанной микст-инфекции, когда человек заболевает гриппом и коронавирусом одновременно.