В Краснодар поставят 12 автобусов большой вместимости. Но на какие маршруты их направят, пока не известно
До 15 декабря в Краснодар по муниципальному контракту поставят новую технику для КТТУ. Автопарк предприятия пополнится автобусами марки МАЗ 203016
В мэрии Краснодара сообщили о заключении контракта с ООО «Дилерский центр «ЮГ» на поставку 12 трехдверных автобусов большой вместимости. Они будут оборудованы кондиционерами, USB-розетками, светодиодным экраном и местами для маломобильных групп населения.
По данным с сайта ФНС России, гендиректором ООО «Дилерский центр «ЮГ» является Геннадий Козликин. Основной вид деятельности компании — торговля автотранспортными средствами.
Закупка проходит за счет городского бюджета для обновления парка техники КТТУ. Начальная цена контракта составляла 214 млн 980 тыс. рублей — по 17 млн 915 тыс. рублей за каждый автобус. Поставщик, выигравший аукцион, предложил выполнить контракт за 213 млн 905 тыс. 100 рублей.
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В мэрии уточнили, что сейчас КТТУ использует на городских маршрутах 144 автобуса большой вместимости, из них 108 машин — производителя МАЗ, остальные — производителя ЛиАЗ.
Ранее Юга.ру писали, что власти Краснодара пообещали не поднимать стоимость проезда в трамваях и троллейбусах до 2022 года. Пока цена за проезд останется прежней — 30 рублей.