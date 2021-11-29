На Кубани ищут 12-летнюю девочку, которая ушла из дома

Краснодарский край

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  • © Фото из группы «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте», vk.com/lizaalert_krasnodarskij_kraj
    © Фото из группы «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте», vk.com/lizaalert_krasnodarskij_kraj

В Горячем Ключе пропала 12-летняя девочка. Ее местонахождение неизвестно с 28 ноября

О пропаже 12-летней Милены Шалжиян стало известно из соцсетей. Информацию о ней разместили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». По их данным, девочка ушла из дома 28 ноября в неизвестном направлении.

Приметы пропавшей: рост 155 см, среднего телосложения, волосы темно-каштановые, глаза карие. Девочка была одета в черную дубленку с капюшоном, красную кофту, черные брюки и черные ботинки.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Милены Шалжиян, просят позвонить на горячую линию отряда «ЛизаАлерт»: 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный).

  • Милена Шалжиян © Фото из группы «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте», vk.com/lizaalert_krasnodarskij_kraj
    Милена Шалжиян © Фото из группы «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте», vk.com/lizaalert_krasnodarskij_kraj
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