Консервативное СМИ заявило о пожаре в центре Краснодара по фото из Пашковского микрорайона

Краснодарский край

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  • © Изображение пресс-службы ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю
    © Изображение пресс-службы ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

Утром 28 ноября в Краснодаре загорелись склады на площади 300 кв. метров

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, в 7:07 диспетчер пожарно-спасательного гарнизона узнал о возгорании «по адресу: г. Краснодар, ул. Кирова». Из-за того, что пресс-служба не назвала точный адрес, консервативный телеканал «Царьград» решил, что событие произошло в центре, хотя фото сделано в Пашковском — на пересечении Кирова и Ярославского. Можно предположить, что горел склад Elteam Group на Кирова, 276.

В 7:14 первые подразделения прибыли на место и установили угрозу распространения пожара. В 07:29 сотрудники объявили второй ранг пожара, означающий нехватку сил для тушения и запрос дополнительных подразделений. Подано три пожарных ствола «Дельта», также к пожару выехала оперативная группа. В 7:42 второй ранг отменили, сообщив, что угрозы распространения нет.

Недавно в Адыгее:

Всего в тушении пожара участвовало 61 человек личного состава и 21 единиц техники. В 8:04 пресс-служба сообщила о полной ликвидация пожара.

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Консервативное СМИ заявило о пожаре в центре Краснодара по фото из Пашковского микрорайона
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