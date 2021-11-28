Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, в 7:07 диспетчер пожарно-спасательного гарнизона узнал о возгорании «по адресу: г. Краснодар, ул. Кирова». Из-за того, что пресс-служба не назвала точный адрес, консервативный телеканал «Царьград» решил, что событие произошло в центре, хотя фото сделано в Пашковском — на пересечении Кирова и Ярославского. Можно предположить, что горел склад Elteam Group на Кирова, 276.

В 7:14 первые подразделения прибыли на место и установили угрозу распространения пожара. В 07:29 сотрудники объявили второй ранг пожара, означающий нехватку сил для тушения и запрос дополнительных подразделений. Подано три пожарных ствола «Дельта», также к пожару выехала оперативная группа. В 7:42 второй ранг отменили, сообщив, что угрозы распространения нет.