В Краснодаре подорожает муниципальная парковка

С января 2022 года в Краснодаре подорожает стоимость парковки

С 10 января 2022 года в Краснодаре подорожает стоимость муниципальной парковки. Но в в разных районах цена будет отличаться.

В пресс-службе мэрии сказали, что стоимость будет дифференцированной. Тариф будет меняться в зависимости от загруженности района транспортом.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов отметил, что действующая стоимость парковки уже не соответствует востребованности услуги. А с помощью новой тарификации получится регулировать количество личного транспорта.

«Хочу отметить для сравнения, что сейчас стоимость этой же услуги на частных парковках начинается от 50 рублей в час. Поэтому мы устанавливаем дифференцированный тариф, в том числе, опираясь на опыт других городов», — пояснил Архипов.

Парковочные пространства разделили на пять зон. В самом центре города, в том числе, на улице Красной, парковка будет стоить 60 руб. в час. Далее — от 50 до 30 руб. Наиболее высокая цена будет на Привокзальной площади.