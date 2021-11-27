В Краснодаре подорожает муниципальная парковка

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

С января 2022 года в Краснодаре подорожает стоимость парковки

С 10 января 2022 года в Краснодаре подорожает стоимость муниципальной парковки. Но в в разных районах цена будет отличаться.

В пресс-службе мэрии сказали, что стоимость будет дифференцированной. Тариф будет меняться в зависимости от загруженности района транспортом. 

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов отметил, что действующая стоимость парковки уже не соответствует востребованности услуги. А с помощью новой тарификации получится регулировать количество личного транспорта.

«Хочу отметить для сравнения, что сейчас стоимость этой же услуги на частных парковках начинается от 50 рублей в час. Поэтому мы устанавливаем дифференцированный тариф, в том числе, опираясь на опыт других городов», — пояснил Архипов.

Парковочные пространства разделили на пять зон. В самом центре города, в том числе, на улице Красной, парковка будет стоить 60 руб. в час. Далее — от 50 до 30 руб. Наиболее высокая цена будет на Привокзальной площади. 

  • © Инфографика пресс-службы мэрии
    © Инфографика пресс-службы мэрии

Стоимость парковки будет распределяться так:

  • На участке, ограниченном улицами Северной, Седина, Постовой, Кирова, стоимость парковки составит 60 руб. в час.
  • В границах улиц Северной, Кирова, Постовой, Фрунзе; Северной, Леваневского, Постовой, Седина, а также Постовой, Седина, Речной и Кирова, оставит машину будет стоить 50 руб. в час.
  • В границах улиц Северной, Тургенева, Офицерской, Леваневского, Промышленной, Ломоносова, цена парковки составит 40 руб. в час.
  • За пределами перечисленных территорий стоимость парковки составит 30 руб. в час.
  • На территории Привокзальной площади (вокзал Краснодар-1) стоимость парковки останется, как и раньше, 100 руб. в час.
Автомобили Краснодар парковки

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