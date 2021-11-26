В Сочи охранник отеля чуть не задушил собаку на глазах отдыхающих

Вечером 25 ноября в одном из отелей Сочи охранник тащил собаку за ремень, затянутый на шее животного

Инцидент произошел вечером 25 ноября на территории «Сочи парк отеля». Известно о нем стало из телеграм-канала «Сочи №1». Очевидцы сняли на видео, как охранник отеля затянул на шее собаки ремень и вытащил её за территорию комплекса. Затем мужчина снял ремень с животного и ушел. «Собаку придушил, у нее слюни бегут изо рта. Кошмар!», — прокомментировала девушка за кадром.