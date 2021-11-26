В Сочи охранник отеля чуть не задушил собаку на глазах отдыхающих
Вечером 25 ноября в одном из отелей Сочи охранник тащил собаку за ремень, затянутый на шее животного
Инцидент произошел вечером 25 ноября на территории «Сочи парк отеля». Известно о нем стало из телеграм-канала «Сочи №1». Очевидцы сняли на видео, как охранник отеля затянул на шее собаки ремень и вытащил её за территорию комплекса. Затем мужчина снял ремень с животного и ушел.
«Собаку придушил, у нее слюни бегут изо рта. Кошмар!», — прокомментировала девушка за кадром.
На место вызвали полицию. Сотрудники МВД задержали 29-летнего мужчину, который предположительно применил силу к животному. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Собака жива.
В инстаграме отеля написали, что собака лаяла на детей и охранник вывел животное на поводке. Мужчина поступил так, потому что выполнял свои должностные обязанности:
«Соблюдая меры безопасности, применив в качестве поводка ремень, по возможности избегая причинения боли бродячей собаке, вывел её за территорию оздоровительного комплекса. Инцидент исчерпан, вред здоровью животного не причинен».
В администрации отеля обещали принять меры, чтобы в будущем действия сотрудников охраны не доставляли неудобства гостям.