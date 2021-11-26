Главный архитектор Кубани заявил, что постановление о комплексном развитии территорий не предполагает изъятие домов

Постановление губернатора об отдельных мерах по комплексному развитию территорий края было опубликовано на сайте администрации 28 октября. Спустя месяц чиновники решили объяснить его смысл

Постановление вызвало вопросы у граждан в плане применения новых правовых актов на недвижимость, которая находится в зоне комплексного развития территории.

На сайте администрации 28 октября было опубликовано постановление «Об отдельных мерах по правовому регулированию в целях комплексного развития территории Краснодарского края». 25 ноября этот документ опубликовал телеграм-канал «Туподар» .

«Новый механизм не предполагает изъятие, выкуп индивидуальных жилых объектов или их снос. Он нацелен на то, чтобы законным способом обязать застройщиков возводить вместе с жильем социальные объекты. Для этого будут заключать договоры, в которых пропишут все обязанности и конкретные сроки строительства каждой школы, детского сада или поликлиники», — сказал чиновник.

На следующий день спустя месяц после публикации документа на сайте администрации его прокомментировал главный архитектор Краснодара Илья Поздняков.

Он также добавил, что новые правовые акты нацелены на решение проблем с ветхим и аварийным жильем. А собственники территорий и объектов недвижимости могут сами инициировать комплексное развитие территории, если на собрании собственников эту идею поддержат.

В администрации Краснодарского края также уточнили, что постановление издано для реализации федерального закона и направлено на исключение точечной застройки.