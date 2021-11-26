На Кубани за период пандемии к 26 ноября коронавирусом заразились ровно 96 тыс. человек

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
    © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

26 ноября суточный прирост пациентов с наличием инфекции, по официальным данным, составил 807 человек. Общее количество заболевших за период пандемии достигло сегодня 96 тыс. человек

В Краснодарском крае за период пандемии инфекция, по официальной статистике краевого оперштаба, подтвердилась у 96 тыс. человек. За сутки к обеду 26 ноября заболели 807 человек. Днем ранее оперштаб сообщал о 790 заболевших за сутки и о 95 тыс. 193 случаях коронавируса за весь период.

Количество случаев инфекции в муниципалитетах:

  • Краснодар — 372;
  • Сочи — 115;
  • Новороссийск — 64;
  • Ейск — 22;
  • Абинск — 21;
  • Крымский район — 20;
  • Геленджик, Кореновский и Кавказский районы — по 14;
  • Апшеронский и Тимашевский районы — по 12;
  • Тихорецкий район — 11;
  • Лабинский район —10;
  • Северский район — 9;
  • Тбилисский, Успенский и Усть-Лабинский районы — по 8;
  • Армавир, Курганинский и Крыловский районы — по 7;
  • Староминский и Щербиновский районы — по 6;
  • Анапа и Ленинградский район — по 5;
  • Новокубанский и Мостовский районы — по 4;
  • Динской, Туапсинский, Красноармейский и Каневской районы — по 3;
  • Выселковский, Калининский и Отрадненский районы — по 2;
  • Приморско-Ахтарский, Славянский, Темрюкский и Новопокровский районы — по 1.
  • © Фото yandex.ru
    © Фото yandex.ru
  • © Фото yandex.ru
    © Фото yandex.ru

По данным оперштаба, за период пандемии из больниц выписано 69 тыс. 906 пациентов, скончались 8 тыс. 732 человека. В тяжелом состоянии находятся 119 человек.

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На юге России и в регионах Северного Кавказа, по данным федерального оперштаба, за сутки зарегистрировали следующее число инфицированных:

  • Крым — 618;
  • Ростовская область — 646;
  • Ставропольский край — 526;
  • Севастополь — 248;
  • Дагестан — 196;
  • Кабардино-Балкарская Республика — 114;
  • Чечня — 97;
  • Северная Осетия — 94;
  • Адыгея — 91;
  • Ингушетия — 88;
  • Карачаево-Черкесская Республика — 84.

Всего в России, по данным федерального оперштаба, на сегодняшний день выявлено 9 млн 502 тыс. 879 случаев коронавируса, 34 тыс. 690 человек — за сути. За весь период зафиксировано 270 тыс. 292 летальных исхода, выздоровел 8 млн 200 тыс. 971 человек.

Здравоохранение Коронавирус Медицина

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