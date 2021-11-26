На Кубани за период пандемии к 26 ноября коронавирусом заразились ровно 96 тыс. человек
26 ноября суточный прирост пациентов с наличием инфекции, по официальным данным, составил 807 человек. Общее количество заболевших за период пандемии достигло сегодня 96 тыс. человек
В Краснодарском крае за период пандемии инфекция, по официальной статистике краевого оперштаба, подтвердилась у 96 тыс. человек. За сутки к обеду 26 ноября заболели 807 человек. Днем ранее оперштаб сообщал о 790 заболевших за сутки и о 95 тыс. 193 случаях коронавируса за весь период.
Количество случаев инфекции в муниципалитетах:
- Краснодар — 372;
- Сочи — 115;
- Новороссийск — 64;
- Ейск — 22;
- Абинск — 21;
- Крымский район — 20;
- Геленджик, Кореновский и Кавказский районы — по 14;
- Апшеронский и Тимашевский районы — по 12;
- Тихорецкий район — 11;
- Лабинский район —10;
- Северский район — 9;
- Тбилисский, Успенский и Усть-Лабинский районы — по 8;
- Армавир, Курганинский и Крыловский районы — по 7;
- Староминский и Щербиновский районы — по 6;
- Анапа и Ленинградский район — по 5;
- Новокубанский и Мостовский районы — по 4;
- Динской, Туапсинский, Красноармейский и Каневской районы — по 3;
- Выселковский, Калининский и Отрадненский районы — по 2;
- Приморско-Ахтарский, Славянский, Темрюкский и Новопокровский районы — по 1.
По данным оперштаба, за период пандемии из больниц выписано 69 тыс. 906 пациентов, скончались 8 тыс. 732 человека. В тяжелом состоянии находятся 119 человек.
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На юге России и в регионах Северного Кавказа, по данным федерального оперштаба, за сутки зарегистрировали следующее число инфицированных:
- Крым — 618;
- Ростовская область — 646;
- Ставропольский край — 526;
- Севастополь — 248;
- Дагестан — 196;
- Кабардино-Балкарская Республика — 114;
- Чечня — 97;
- Северная Осетия — 94;
- Адыгея — 91;
- Ингушетия — 88;
- Карачаево-Черкесская Республика — 84.
Всего в России, по данным федерального оперштаба, на сегодняшний день выявлено 9 млн 502 тыс. 879 случаев коронавируса, 34 тыс. 690 человек — за сути. За весь период зафиксировано 270 тыс. 292 летальных исхода, выздоровел 8 млн 200 тыс. 971 человек.