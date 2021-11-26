На Кубани за период пандемии к 26 ноября коронавирусом заразились ровно 96 тыс. человек

26 ноября суточный прирост пациентов с наличием инфекции, по официальным данным, составил 807 человек. Общее количество заболевших за период пандемии достигло сегодня 96 тыс. человек

В Краснодарском крае за период пандемии инфекция, по официальной статистике краевого оперштаба, подтвердилась у 96 тыс. человек. За сутки к обеду 26 ноября заболели 807 человек. Днем ранее оперштаб сообщал о 790 заболевших за сутки и о 95 тыс. 193 случаях коронавируса за весь период. Количество случаев инфекции в муниципалитетах:

Краснодар — 372;

Сочи — 115;

Новороссийск — 64;

Ейск — 22;

Абинск — 21;

Крымский район — 20;

Геленджик, Кореновский и Кавказский районы — по 14;

Апшеронский и Тимашевский районы — по 12;

Тихорецкий район — 11;

Лабинский район —10;

Северский район — 9;

Тбилисский, Успенский и Усть-Лабинский районы — по 8;

Армавир, Курганинский и Крыловский районы — по 7;

Староминский и Щербиновский районы — по 6;

Анапа и Ленинградский район — по 5;

Новокубанский и Мостовский районы — по 4;

Динской, Туапсинский, Красноармейский и Каневской районы — по 3;

Выселковский, Калининский и Отрадненский районы — по 2;

Приморско-Ахтарский, Славянский, Темрюкский и Новопокровский районы — по 1.

© Фото yandex.ru

© Фото yandex.ru

По данным оперштаба, за период пандемии из больниц выписано 69 тыс. 906 пациентов, скончались 8 тыс. 732 человека. В тяжелом состоянии находятся 119 человек.

На юге России и в регионах Северного Кавказа, по данным федерального оперштаба, за сутки зарегистрировали следующее число инфицированных: Крым — 618;

Ростовская область — 646;

Ставропольский край — 526;

Севастополь — 248;

Дагестан — 196;

Кабардино-Балкарская Республика — 114;

Чечня — 97;

Северная Осетия — 94;

Адыгея — 91;

Ингушетия — 88;

Карачаево-Черкесская Республика — 84.