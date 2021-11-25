Мэр Анапы предложил присоединиться к программе аренды объектов культурного наследия за рубль

Краснодарский край

Распечатать

  • © Изображение пресс-службы мэрии Анапы
    © Изображение пресс-службы мэрии Анапы

24 ноября мэр Анапы Василий Швец выступил на совещании по инфраструктуре детского отдыха, которое провел министр просвещения РФ Сергей Кравцов

В совещании участвовали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, представители органов исполнительной власти 85 регионов и руководители 2 тыс. лагерей.

«Детский отдых не самый рентабельный бизнес. Но это важное направление, которому требуется поддержка. В этом году мы предусмотрели 2,3 млрд рублей на подготовку лагерей и санаториев к лету. В результате приняли 220 тыс. детей со всей страны. Но чтобы полностью решить вопрос с инфраструктурой, необходимо больше финансирования. Предлагаем внести детский отдых в отдельное направление нацпроекта по туризму, что позволит дополнительно привлекать федеральные деньги», — заявил Кондратьев.

Кравцов поблагодарил администрацию края за активную работу в этом направлении: «Для сохранения здравниц нужна поддержка на федеральном уровне. Мы собрали актуальную статистику по инфраструктуре детского отдыха в РФ. В дальнейшем предложим план модернизации объектов инфраструктуры, который проработаем с регионами. Ряд решений примем в этом году».

Читайте также:

Василий Швец рассказал о взаимодействии лагеря «Жемчужина России» со Свердловской областью, где действует программа, по которой ежегодно 2 тыс. уральских детей оздоравливаются в Анапе.

«Предлагаем рассмотреть возможность заключения соглашений между лагерями и администрациями регионов в рамках госзаданий, ведь такая практика — гарантия стабильности отрасли и оздоровления как можно большего количества детей», — сказал Швец.

Также он предложил:

  • зафиксировать программу туристического кешбэка минимум на 3–5 лет;
  • создать механизм льготного кредитования по одному из нацпроектов на строительство новых, реконструкцию и модернизацию существующих детских лагерей;
  • сдавать в аренду объекты культурного наследия на длительный срок за 1 рубль при условии их восстановления на государственных объектах детского отдыха, которые сейчас простаивают.


Руководители анапских здравниц «Жемчужина России» и «Вита» пожаловались на дорогой проезд для детей, стоимость которого иногда выше путевки. Кравцов пообещал, что все предложения с совещания будут рассмотрены, в том числе на ближайшем заседании Ассоциации детских лагерей.

Анапа Василий Швец Вениамин Кондратьев Дети Культурное наследие Курорты и туризм Министерство просвещения России

Новости

На Кубани за период пандемии к 26 ноября коронавирусом заразились ровно 96 тыс. человек
На Кубани не будут снимать ограничения в отелях для непривитых туристов
 В Сочи на поврежденном оползнем участке трассы А-147 восстановили двустороннее движение
В репертуаре Краснодарского молодежного театра появился новый спектакль
В Краснодаре хотят построить два новых храма — в ГМР и ЮМР. Вот что об этом известно
В Сочи на сутки отключат водоснабжение из-за ремонта

Лента новостей

«Каждый месяц волнительно и страшно»
Вчера, 13:39
«Каждый месяц волнительно и страшно»
Репортаж из краснодарского дома-убежища для женщин, пострадавших от домашнего насилия
Киберграмотность: пан или пропал
Сегодня, 10:40
Киберграмотность: пан или пропал
Тест о вашей безопасности в интернете
«Цифра», удаленка и онлайн
Вчера, 08:00 Партнерский
«Цифра», удаленка и онлайн
Почему всем нужен электронный документооборот и как это работает

Реклама на сайте