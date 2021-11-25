В Краснодаре мужчина ударил ножом охранника ночного клуба. Рассказываем, что было дальше

Как все началось? Происшествие случилось в кубанской столице в ночь на 22 ноября. Известно об этом стало из городских телеграм-каналов. Около 00:00 мужчина пытался попасть в ночной клуб «Beat love» на улице Красноармейской, но 44-летний охранник отказал ему во входе. Тогда возмущенный таким ответом мужчина ударил охранника ножом в шею и скрылся.

Случившееся попало на камеру видеонаблюдения клуба. На кадрах видно, как нападавший подходит сзади и бьет охранника.