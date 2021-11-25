В Краснодаре мужчина ударил ножом охранника ночного клуба. Рассказываем, что было дальше

Краснодарский край

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  • © Кадр из видео пресс-службы СУ СКР по Краснодарскому краю
    © Кадр из видео пресс-службы СУ СКР по Краснодарскому краю

В Краснодаре охранника ночного клуба ударили ножом в шею. Делом заинтересовались в СК

Как все началось? Происшествие случилось в кубанской столице в ночь на 22 ноября. Известно об этом стало из городских телеграм-каналов. Около 00:00 мужчина пытался попасть в ночной клуб «Beat love» на улице Красноармейской, но 44-летний охранник отказал ему во входе. Тогда возмущенный таким ответом мужчина ударил охранника ножом в шею и скрылся.

Случившееся попало на камеру видеонаблюдения клуба. На кадрах видно, как нападавший подходит сзади и бьет охранника.

Мужчину доставили в больницу и прооперировали. 

«Угрозы для жизни нет, но есть трое детей, кредиты и неясные перспективы по поводу работы», — написали в соцсетях.

Как все развивалось дальше? Нападавшего начала искать полиция. Его задержали в Динском районе. Им оказался 25-летний житель Таджикистана, рассказали в пресс-службе УВД по Краснодару. В отношении него возбудили уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия).

После этого по поручению руководителя следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю Андрея Маслова дело передали в следственные органы СКР. Там статью переквалифицировали на более тяжкую — покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ). Сегодня ему предъявили обвинение и заключили под стражу. 

Краснодар Происшествия Следственный комитет

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