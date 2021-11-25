В Краснодаре в кино покажут фильм «Мертвец» 1995 года

На экраны краснодарских кинотеатров 25 ноября вышел фильм «Мертвец» 1995 года

В прокат культовую фэнтези-драму американского режиссера Джима Джармуша («Кофе и сигареты», «Пес-призрак: путь самурая», «Выживут только любовники») выпускает компания «Иноекино». Зрители увидят отреставрированную версию, которая создавалась под руководством создателя.

Фильм повествует о путешествии бухгалтера Уильяма Блейка к Тихому океану. Путь лежит через Дикий Запад, а компанию ему составляет индеец по имени Никто. Главные роли исполнили Джонни Депп и Гари Фармер.

Фильм демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами. Билеты в продаже.