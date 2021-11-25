В Краснодаре в кино покажут фильм «Мертвец» 1995 года

Краснодарский край

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  • Кадр из фильма «Мертвец», реж. Джим Джармуш, 1995 год © Фото с сайта kinopoisk.ru
    Кадр из фильма «Мертвец», реж. Джим Джармуш, 1995 год © Фото с сайта kinopoisk.ru

На экраны краснодарских кинотеатров 25 ноября вышел фильм «Мертвец» 1995 года

В прокат культовую фэнтези-драму американского режиссера Джима Джармуша («Кофе и сигареты», «Пес-призрак: путь самурая», «Выживут только любовники») выпускает компания «Иноекино». Зрители увидят отреставрированную версию, которая создавалась под руководством создателя.

Фильм повествует о путешествии бухгалтера Уильяма Блейка к Тихому океану. Путь лежит через Дикий Запад, а компанию ему составляет индеец по имени Никто. Главные роли исполнили Джонни Депп и Гари Фармер.

Фильм демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами. Билеты в продаже.

Также Юга.ру составили подборку фильмов, которые стартуют в кинопрокате 25 ноября. Напомним, чтобы посмотреть фильм в кинотеатре, кубанцы старше 18 лет должны предъявить QR-код о вакцинации, либо справку о медицинском отводе или перенесенном заболевании. Кроме того, заполняемость зрительных залов не должна превышать 50% от общей вместимости, а в помещении нужно находиться в маске.

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