Мэрию Краснодара обязали следить за качеством воды в поселке Российском

Краснодарский край

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  • © Фото Mikes Photography, pixabay.com
    © Фото Mikes Photography, pixabay.com

23 ноября стало известно, что администрацию Краснодара обязали взять на баланс объекты коммунального снабжения в поселке Российском

Как рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры, очистные сооружения, насосная станция, инженерные сети и относящиеся к ним земельные участки обеспечивают водой более 3 тыс. жителей поселка.

Право оперативного управления было закреплено за специализированной клинической психиатрической больницей № 7.

Сама больница с 2017 года просила мэрию принять в муниципальную собственность объекты коммунальной инфраструктуры, потому что не могла своими силами поддерживать их в надлежащем техническом состоянии.

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В прокуратуре подчеркнули, что организацией ресурсоснабжения в границах поселка должны заниматься органы местного самоуправления. И хотя люди жаловались на ухудшающееся качество коммунальных услуг, администрация ничего с этим не сделала. 

Прокуратура Прикубанского округа провела проверку и обратилась в суд, чтобы муниципалитет принял от больницы коммунальное хозяйство. Суд удовлетворил иск в полном объеме.

«Поскольку в добровольном порядке меры к исполнению судебного акта ответчиком не приняты, по инициативе прокуратуры возбуждено исполнительное производство. Результаты реального устранения нарушений закона находятся на контроле прокуратуры округа», — подчеркнули в ведомстве.

Как писали Юга.ру, в конце мая 2021 года жители поселка Российского создали петицию с требованием привести в порядок дороги.

ЖКХ Краснодар Прокуратура Суд

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Мэрию Краснодара обязали следить за качеством воды в поселке Российском
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