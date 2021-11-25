В Краснодаре около мусорных баков нашли партию вакцины от гриппа, полицейские насчитали почти 900 шприцев
Шприцы нашли 24 ноября на улице Жлобы. Сотрудники полиции и прокуратуры выясняют, кто выкинул партию вакцины
24 ноября телеграм-аккаунт Типичный Краснодар опубликовал фотографии, сделанные около контейнеров с мусором на улице Жлобы. По словам автора фотографии, там выкинули партию вакцины. На снимках видно название препарата — Совигрипп, он используется для профилактики гриппа. Уточняется, что поблизости с этим местом находится детский сад.
Юга.ру обратились в правоохранительные органы за комментарием. В полиции города сказали, что по этому поводу проводится проверка.
«По этому адресу были направлены полицейские для проверки информации и установления всех обстоятельств», — рассказал Юга.ру начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.
Также в пресс-службе добавили, что на месте нашли и изъяли 894 шприца с вакциной.
«По данным на 25 ноября, проведение проверки продолжается. Устанавливаются лица, которые оставили препараты в общественном месте», — пояснил Коноваленко.
В пресс-службе краевой прокуратуры журналисту Юга.ру сообщили, что проверкой занимаются также сотрудники отдела ведомства в Прикубанском округе.