В Краснодаре около мусорных баков нашли партию вакцины от гриппа, полицейские насчитали почти 900 шприцев

Шприцы нашли 24 ноября на улице Жлобы. Сотрудники полиции и прокуратуры выясняют, кто выкинул партию вакцины

24 ноября телеграм-аккаунт Типичный Краснодар опубликовал фотографии, сделанные около контейнеров с мусором на улице Жлобы. По словам автора фотографии, там выкинули партию вакцины. На снимках видно название препарата — Совигрипп, он используется для профилактики гриппа. Уточняется, что поблизости с этим местом находится детский сад.

Юга.ру обратились в правоохранительные органы за комментарием. В полиции города сказали, что по этому поводу проводится проверка. «По этому адресу были направлены полицейские для проверки информации и установления всех обстоятельств», — рассказал Юга.ру начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.