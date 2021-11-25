В Краснодаре из-за аварии на электросетях в Карасунском округе без света остались более 2 тыс. человек

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Утром 25 ноября в Карасунском округе Краснодара произошло аварийное отключение 11 подстанций. В зону отключения попали жители трех улиц

По данным городского ЕДДС, авария на линии 6-10 кВ произошла в 4:46. В результате было отключено 11 трансформаторных подстанций, которые обеспечивали электроэнергией дома на улицах Мачуги, Трамвайной и Парусной. Без света остались 2 тыс. 100 человек. Количество домов не уточняется.

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Последствия аварии обещают устранить в ближайшее время.

Отметим, что за ноябрь это уже четвертое аварийное отключение в Карасунском округе.

Ранее Юга.ру писали, что из-за крупной аварии на электросетях в Краснодаре без света остались 10 тыс. жителей Гидростроя и Юбилейного микрорайона.

ЖКХ Краснодар Энергетика

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В Краснодаре из-за аварии на электросетях в Карасунском округе без света остались более 2 тыс. человек
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