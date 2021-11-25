В Краснодаре из-за аварии на электросетях в Карасунском округе без света остались более 2 тыс. человек

По данным городского ЕДДС, авария на линии 6-10 кВ произошла в 4:46. В результате было отключено 11 трансформаторных подстанций, которые обеспечивали электроэнергией дома на улицах Мачуги, Трамвайной и Парусной. Без света остались 2 тыс. 100 человек. Количество домов не уточняется.