В Краснодаре из-за аварии на электросетях в Карасунском округе без света остались более 2 тыс. человек
Утром 25 ноября в Карасунском округе Краснодара произошло аварийное отключение 11 подстанций. В зону отключения попали жители трех улиц
По данным городского ЕДДС, авария на линии 6-10 кВ произошла в 4:46. В результате было отключено 11 трансформаторных подстанций, которые обеспечивали электроэнергией дома на улицах Мачуги, Трамвайной и Парусной. Без света остались 2 тыс. 100 человек. Количество домов не уточняется.
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Последствия аварии обещают устранить в ближайшее время.
Отметим, что за ноябрь это уже четвертое аварийное отключение в Карасунском округе.
Ранее Юга.ру писали, что из-за крупной аварии на электросетях в Краснодаре без света остались 10 тыс. жителей Гидростроя и Юбилейного микрорайона.
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