В Краснодаре откроют новые круглогодичные ярмарки

С 1 декабря в Краснодаре заработают три новые круглогодичные ярмарки

Три новые круглогодичные ярмарки заработают в Краснодаре с 1 декабря. Они раситаны более чем на 600 торговых мест, рассказали в пресс-службе мэрии.

Новые ярмарки появятся по следующим адресам:

на улице Захарова около дома № 23 (раньше она работала, как ярмарка выходного дня). Там оборудовано 20 торговых мест. Ярмарка будет работать с 8:00 до 20:00;

в Карасунском округе, южнее автодороги Краснодар-Кропоткин, напротив торгового центра ОZ Молл, возле «Кровельного центра». На ней разместятся более 300 аграриев;

на улице Ессентукской (Пашковский жилой массив). Там будет непродовольственная группа товаров, а именно — автозапчасти. Там запланировано около 300 рабочих мест.

По информации мэрии, в Краснодаре работают 89 круглогодичных площадок, рассчитанных на 10 327 торговых мест. Из них 10 — непродовольственных,