Краснодар встал в 10-балльных пробках из-за дождя. Осадки обещают до утра 24 ноября

Вечером 23 ноября на улицах города из-за ливня образовались большие пробки. На улицах дежурит спецтехника

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», вечером 23 ноября движение оказалось затруднено в центральной части города (в районе перекрестка Красной и Северной), на Красных Партизан, Селезнева, Тургенева, Дзержинского, Ростовском Шоссе, Западном обходе, Ставропольской, Старокубанской, Промышленной, Рашпилевской, Уральской, Филатова и на улице Ленина. Пробки на дорогах достигли 10 баллов.

Из-за непогоды на дороги вывели спецтехнику — 22 водооткачивающие машины и 14 мотопомп. По данным мэрии города, подтоплений нет, а канализационно-насосных станций работают в штатном режиме. Там напомнили, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам 214-33-36 и 112.