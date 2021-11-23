Краснодар встал в 10-балльных пробках из-за дождя. Осадки обещают до утра 24 ноября

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Вечером 23 ноября на улицах города из-за ливня образовались большие пробки. На улицах дежурит спецтехника

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», вечером 23 ноября движение оказалось затруднено в центральной части города (в районе перекрестка Красной и Северной), на Красных Партизан, Селезнева, Тургенева, Дзержинского, Ростовском Шоссе, Западном обходе, Ставропольской, Старокубанской, Промышленной, Рашпилевской, Уральской, Филатова и на улице Ленина. Пробки на дорогах достигли 10 баллов.

  • © Фото: yandex.ru
    © Фото: yandex.ru

Из-за непогоды на дороги вывели спецтехнику — 22 водооткачивающие машины и 14 мотопомп. По данным мэрии города, подтоплений нет, а канализационно-насосных станций работают в штатном режиме. Там напомнили, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам 214-33-36 и 112.

Синоптики обещают, что дождь в городе будет идти до утра 24 ноября.

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