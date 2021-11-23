В Краснодарском крае снова отрицательная динамика заболевших. Зарегистрировали 759 случаев заражения

На Кубани 23 ноября зафиксировали 759 пациентов с коронавирусом. Самому старшему 94 года

Согласно данным краевого оперштаба, 23 ноября на Кубани 759 заболевших Covid-19. Среди них 425 женщин и 344 мужчины. В том числе 44 ребенка. Самому младшему пациенту 2 месяца, старшему — 94 года.

Как сообщили в краевом минздраве, за последние сутки выписали из больниц 964 человека. Не удалось спасти 70 человек. В тяжелом состоянии на ИВЛ 106 жителей, на ЭКМО — 6.

Продолжают стационарное лечение с подозрением на коронавирусную инфекцию 5579 человек, из них с подтвержденным диагнозом — 3006 жителей.