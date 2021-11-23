В Краснодарском крае снова отрицательная динамика заболевших. Зарегистрировали 759 случаев заражения

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

На Кубани 23 ноября зафиксировали 759 пациентов с коронавирусом. Самому старшему 94 года

Согласно данным краевого оперштаба, 23 ноября на Кубани 759 заболевших Covid-19. Среди них 425 женщин и 344 мужчины. В том числе 44 ребенка. Самому младшему пациенту 2 месяца, старшему — 94 года.

  • © Скриншот сайта yandex.ru/covid19/stat
    © Скриншот сайта yandex.ru/covid19/stat

Заражения по муниципалитетам:

  • Краснодар — 297;
  • Сочи — 59;
  • Ейский район — 43;
  • Новопокровский район — 34; 
  • Анапа — 32;
  • Новороссийск и Армавир — 28;
  • Крымский район — 20;
  • Каневской — 19;
  • Кавказский и Новокубанский районы — 15;
  • Геленджик и Тбилисский районы — 13;
  • Славянский район — 12 человек;
  • Красноармейский и Крыловской районы — 11;
  • Динской район  — 10;
  • Ленинградский район — 9;
  • Темрюкский и Усть-Лабинский районы — 8;
  • Гулькевичский, Лабинский и Староминской районы — 7;
  • Кореновский и Туапсинский районы — 6;
  • Курганинский и Отрадненский районы — 5, Калининский, Кущевский и Тихорецкий муниципалитеты — 4;
  • Успенский, Павловский и Мостовской районы — 3;
  • Тимашевский и Щербиновский районы — 2;
  • Апшеронский, Брюховецкий, Выселковский, Приморско-Ахтарский, Северский и Белоглинский районы — 1.

Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения равен 1646.

  • © Скриншот сайта yandex.ru/covid19/stat
    © Скриншот сайта yandex.ru/covid19/stat

Как сообщили в краевом минздраве, за последние сутки выписали из больниц 964 человека. Не удалось спасти 70 человек. В тяжелом состоянии на ИВЛ 106 жителей, на ЭКМО — 6.

Продолжают стационарное лечение с подозрением на коронавирусную инфекцию 5579  человек, из них с подтвержденным диагнозом — 3006 жителей. 

На юге России и в регионах Северного Кавказа, по данным федерального оперштаба, за сутки зарегистрировали следующее число инфицированных:

  • Крым — 775;
  • Ростовская область — 650;
  • Ставропольский край — 530;
  • Севастополь — 322;
  • Дагестан — 193;
  • Кабардино-Балкарская Республика — 122;
  • Чечня — 105;
  • Северная Осетия — 96;
  • Адыгея — 99;
  • Карачаево-Черкесская Республика — 86;
  • Ингушетия — 86.
  • © Скриншот сайта стопкоронавирус.рф
    © Скриншот сайта стопкоронавирус.рф

По данным сайта стопкоронавирус.рф в России за свтки выявлено 33 тыс. 996 случаев заражения. По состоянию на 19 ноября 66 млн 400 тыс. 393 человека получили первый компонент вакцины. Полную вакцинацию прошли 58 млн 713 тыс. 240 человек.

  • © Скриншот сайта стопкоронавирус.рф
    © Скриншот сайта стопкоронавирус.рф
Здравоохранение Коронавирус

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