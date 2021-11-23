На Кубани выпадет снег из-за европейского фронтального раздела

На Кубани 23–25 ноября будет минусовая температура и плохая погода из-за фронтальных разделов

Синоптики Краснодарского гидрометцентра рассказали, что 23-25 ноября в Краснодарском крае пройдет дождь, мокрый снег, снег, а местами ожидаются сильные осадки. Погода резко испортится из-за прохождения через территорию края холодных фронтальных разделов из северо-западных районов Европы.

На дорогах местами будет гололедица и ухудшится видимость до 1000-500 метров. Фронтальные разделы будут сопровождаться сильным ветром — до 15-20 м/с, в горах до 20-25 м/с.

24 ноября температура воздуха понизится на 10-12 градусов. Минимальная температура в среду и четверг составит 0-5 °С. В ночное время похолодает до -3…-8 °С, в восточной половине края — до -5…-10 °С.

В МЧС просят быть аккуратнее на улице, закрепить слабоукрепленные конструкции во дворах и при перебоях с электричеством, водо- и теплоснабжением сообщать в экстренные службы. Также спасатели не советуют выходить на улицу без особых нужд и оставить автомобили вдали от деревьев.