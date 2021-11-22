В Краснодаре на улице Красной иномарка вылетела на тротуар и врезалась в дерево

Утром 22 ноября на улице Красной в Краснодаре водитель BMW не справился с управлением и чуть не сбил пешехода

Телеграм-аккаунте «Телетайп Краснодар» опубликовал фото с места ДТП с участием BMW. По словам автора публикации, водитель иномарки снес дорожное ограждение и врезался в дерево, чуть не сбив прохожего.

По данным краснодарского УВД, 24-летний водитель не справился с управлением при левом повороте с улицы Комсомольской на Красную и въехал в бордюр. После этого автомобиль снес забор и врезался в дерево.

«На водителя составили административный протокол за повреждение дорожного сооружения. Ему грозит штраф — от 5 до 10 тыс. рублей. Также водителю грозит штраф в 800 рублей за отсутствие страховки», — сообщили в пресс-службе УВД по Краснодару.