В Краснодаре на Затоне установили статую хамелеона

Краснодарский край

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  • © Творческая студия Stena Club, Instagram.com/stenaclub
    © Творческая студия Stena Club, Instagram.com/stenaclub
  • © Творческая студия Stena Club, Instagram.com/stenaclub
    © Творческая студия Stena Club, Instagram.com/stenaclub

20 ноября на берегу Затона реки Кубань появился новый арт-объект — хамелеон из пластиковых отходов

В минувшую субботу волонтеры краснодарского Молодежного центра провели на восточном берегу Затона реки Кубань эко-акцию, совмещенную с конструированием арт-объекта. Участники проекта сначала собрали мусор в окрестностях большой стены с граффити, а потом спаяли из собранного пластика статую хамелеона высотой порядка 1,5 метра. Организованная творческой студией Stena Club стала частью городского фестиваля «Арт-неделя».

Выбор хамелеона в качестве персонажа не случаен. Телеканал «Краснодар» со ссылкой на слова «создателей скульптуры» утверждает, что «эта ящерица никогда не будет жить в загрязнённой среде» и она призывает «обратить внимание на проблемы экологии и заставить горожан сохранять чистоту вокруг».

Напомним, что ранее в этом году в Краснодаре уже выставляли скульптуру из отходов, правда, ненадолго.

Искусство Краснодар Молодежная политика

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В Краснодаре на Затоне установили статую хамелеона
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