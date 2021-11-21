В Краснодаре на Затоне установили статую хамелеона

В минувшую субботу волонтеры краснодарского Молодежного центра провели на восточном берегу Затона реки Кубань эко-акцию, совмещенную с конструированием арт-объекта. Участники проекта сначала собрали мусор в окрестностях большой стены с граффити, а потом спаяли из собранного пластика статую хамелеона высотой порядка 1,5 метра. Организованная творческой студией Stena Club стала частью городского фестиваля «Арт-неделя».

Выбор хамелеона в качестве персонажа не случаен. Телеканал «Краснодар» со ссылкой на слова «создателей скульптуры» утверждает, что «эта ящерица никогда не будет жить в загрязнённой среде» и она призывает «обратить внимание на проблемы экологии и заставить горожан сохранять чистоту вокруг».

Напомним, что ранее в этом году в Краснодаре уже выставляли скульптуру из отходов, правда, ненадолго.