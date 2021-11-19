Как сообщали Юга.ру, в январе в Краснодаре началось продление трамвайной ветки по улице Московской от Солнечной до Петра Метальникова. На линии в 5,47 км сделают пять остановок. В июле власти Краснодара пообещали открыть ветку до конца года. В августе началась укладка рельсов, но приостановилась из‑за задержки в поставках до конца месяца.

Юга.ру показывали разные этапы работ: начало укладки полотна в августе и строительство с высоты птичьего полета в октябре.

19 ноября мэрия отчиталась о результатах работы. После того как этой ночью уложили еще 75 метров рельсов и шпал, их длина составила 3658 метров. Власти заявили, что линия готова на 70%, хотя 9 ноября, когда было проложено чуть меньше 3 км полотна, они назвали тот же процент.