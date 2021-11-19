В Краснодаре проложили полкилометра трамвайной линии по Московской, но ее готовность по-прежнему 70%
Власти Краснодара рассказали о строительстве трамвайной линии по улице Московской, занизив оценку прогресса
Как сообщали Юга.ру, в январе в Краснодаре началось продление трамвайной ветки по улице Московской от Солнечной до Петра Метальникова. На линии в 5,47 км сделают пять остановок. В июле власти Краснодара пообещали открыть ветку до конца года. В августе началась укладка рельсов, но приостановилась из‑за задержки в поставках до конца месяца.
Юга.ру показывали разные этапы работ: начало укладки полотна в августе и строительство с высоты птичьего полета в октябре.
19 ноября мэрия отчиталась о результатах работы. После того как этой ночью уложили еще 75 метров рельсов и шпал, их длина составила 3658 метров. Власти заявили, что линия готова на 70%, хотя 9 ноября, когда было проложено чуть меньше 3 км полотна, они назвали тот же процент.
Такими темпами рабочим потребуется еще более 14 недель:
Администрация и МУП «КТТУ» скромны в оценке своей деятельности — такой вывод можно сделать, сравнив прогресс по разным видам работ. Так, рабочие завершили демонтаж опор освещения и начали строить диспетчерский пункт и фундамент для тяговой подстанции. Минимальный прогресс есть в:
- монтаже опор контактной сети (с 80% до 82%),
- установке светильников наружного освещения (с 70% до 75%),
- прокладке питающего кабеля контактной сети (с 91% до 92%),
- устройстве дренажа для земляного полотна трамвайной линии (с 81% до 82%),
- прокладке питающего кабеля для тяговой подстанции и наружного освещения (с 85% до 87%).
На прежнем уровне в 90% осталось устройство ливневой канализации и переустройство кабельной линии.
Как сообщали Юга.ру, в октябре власти Кубани заявили, что планируют потратить 57 млрд рублей на развитие трамвайной сети в Краснодаре, и рассказали, где хотят построить новые линии.
Все материалы по теме: