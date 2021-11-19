В школе №58 Пашковского района построят корпус для начальных классов

Краснодарский край

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  • Двор школы №58 © Фото Станислава Телеховца, пресс-служба мэрии Краснодара
    Двор школы №58 © Фото Станислава Телеховца, пресс-служба мэрии Краснодара

На территории школы №58 Пашковского района построят двухэтажный блок для начальных классов

Новый корпус для начальных классов построят на территории школы №58 в Пашковском районе. Это одна из старейших школ Краснодара. Учебный корпус там разместят на месте ветхой пристройки.

Проектирование выполнит компания «ЮгСтройИмпериал» за собственные средства. Мэр Краснодара Андрей Алексеенко подчеркнул, что во дворе школы есть памятники военной истории и за этими объектами необходимо следить. Он добавил, что архитектурный облик нового корпуса должен стилистически соответствовать основному зданию школы. После завершения строительства обустроят школьный двор и отреставрируют памятники.

Для выполнения работ заключат трехстороннее соглашение. Заказчиком проекта выступит муниципалитет, финансирование возьмет на себя застройщик, а разработку проектно-сметной документации выполнит специализированная организация.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре школу на 1,5 тыс. человек построят на улице Пономаренко. А до конца 2021 года в городе обещали достроить самую большую школу в ЮФО на 1,8 тыс. учащихся.

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В школе №58 Пашковского района построят корпус для начальных классов
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