В школе №58 Пашковского района построят корпус для начальных классов

Новый корпус для начальных классов построят на территории школы №58 в Пашковском районе. Это одна из старейших школ Краснодара. Учебный корпус там разместят на месте ветхой пристройки.

Проектирование выполнит компания «ЮгСтройИмпериал» за собственные средства. Мэр Краснодара Андрей Алексеенко подчеркнул, что во дворе школы есть памятники военной истории и за этими объектами необходимо следить. Он добавил, что архитектурный облик нового корпуса должен стилистически соответствовать основному зданию школы. После завершения строительства обустроят школьный двор и отреставрируют памятники.

Для выполнения работ заключат трехстороннее соглашение. Заказчиком проекта выступит муниципалитет, финансирование возьмет на себя застройщик, а разработку проектно-сметной документации выполнит специализированная организация.