Суд отменил приговор экс-мэру Майкопа, который угрожал фермеру и хранил оружие

Как сообщали Юга.ру, в марте против главы Майкопа 2018-2021 годов возбудили уголовное дело за то, что Гетманов угрожал фермеру убийством за отказ продавать землю. Чиновника задержали и сняли с должности.



Позже следователи завели против Гетманова еще два уголовных дела — о незаконной покупке и хранении боевых патронов и о крупном мошенничестве. 21 сентября суд признал Гетманова виновным по трем уголовным делам и дал ему 2,5 года условно и 3 года испытательного срока.



Однако 18 ноября судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Адыгеи частично удовлетворила апелляцию майкопской прокуратуры и отменила приговор.



«Незаконный приговор суда первой инстанции и постановление о переквалификации состава преступления отменены. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение в Майкопский городской суд. Подсудимый под домашним арестом», — процитировала пресс-службу суда «Советская Адыгея».