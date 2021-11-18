Суд отменил приговор экс-мэру Майкопа, который угрожал фермеру и хранил оружие

Адыгея

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  • Андрей Гетманов © Фото пресс-службы Майкопа
    Андрей Гетманов © Фото пресс-службы Майкопа

Дело бывшего мэра Майкопа Андрея Гетманова направлено на повторное рассмотрение, а обвиняемого отпустили под домашний арест

Как сообщали Юга.ру, в марте против главы Майкопа 2018-2021 годов возбудили уголовное дело за то, что Гетманов угрожал фермеру убийством за отказ продавать землю. Чиновника задержали и сняли с должности.

Позже следователи завели против Гетманова еще два уголовных дела — о незаконной покупке и хранении боевых патронов и о крупном мошенничестве. 21 сентября суд признал Гетманова виновным по трем уголовным делам и дал ему 2,5 года условно и 3 года испытательного срока.

Однако 18 ноября судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Адыгеи частично удовлетворила апелляцию майкопской прокуратуры и отменила приговор.

«Незаконный приговор суда первой инстанции и постановление о переквалификации состава преступления отменены. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение в Майкопский городской суд. Подсудимый под домашним арестом», — процитировала пресс-службу суда «Советская Адыгея».

Майкоп Мошенничество Оружие Православие Чиновники

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Суд отменил приговор экс-мэру Майкопа, который угрожал фермеру и хранил оружие
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