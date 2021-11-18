В Ростове-на-Дону открылся центр киберзащиты для бизнеса ЮФО и СКФО

Компания «Ростелеком-Солар» открыла в Ростове-на-Дону филиал коммерческого центра противодействия кибератакам Solar JSOC. Он защитит организации Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, нескольких крупных федеральных заказчиков. Сейчас в филиале работает более 40 аналитиков и инженеров, которые отслеживают киберинциденты и внедряют средства защиты информации.

«Вопросы кибербезопасности для бизнеса становятся все актуальнее. Компании терпят убытки от действий злоумышленников и конкурентов, просто из-за беспечности сотрудников. Solar JSOC в Ростове-на-Дону будет заботиться о безопасности всех региональных клиентов «Ростелекома», — рассказал вице-президент — директор «Ростелекома» на юге Сергей Мордасов.

Solar JSOC работает круглосуточно и предлагает клиентам полный комплекс услуг: от контроля и управления системами защиты до отражения и расследования кибератак.