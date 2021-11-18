В Ростове-на-Дону открылся центр киберзащиты для бизнеса ЮФО и СКФО
«Ростелеком» открыл в Ростове-на-Дону центр киберзащиты Solar JSOC
Компания «Ростелеком-Солар» открыла в Ростове-на-Дону филиал коммерческого центра противодействия кибератакам Solar JSOC. Он защитит организации Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, нескольких крупных федеральных заказчиков. Сейчас в филиале работает более 40 аналитиков и инженеров, которые отслеживают киберинциденты и внедряют средства защиты информации.
«Вопросы кибербезопасности для бизнеса становятся все актуальнее. Компании терпят убытки от действий злоумышленников и конкурентов, просто из-за беспечности сотрудников. Solar JSOC в Ростове-на-Дону будет заботиться о безопасности всех региональных клиентов «Ростелекома», — рассказал вице-президент — директор «Ростелекома» на юге Сергей Мордасов.
Solar JSOC работает круглосуточно и предлагает клиентам полный комплекс услуг: от контроля и управления системами защиты до отражения и расследования кибератак.
В пресс-службе «Ростелекома» рассказали, что решение открыть филиал в Ростове-на-Дону связано с высоким уровнем кибеугроз на юге: за неполный 2021 год эксперты Solar JSOC зафиксировали здесь 58 тыс. атак. Более 40% нападений реализовали с помощью вредоносного программного обеспечения (вирусов-шифровальщиков, троянов, шпионского ПО) — сильно больше, чем в других регионах. Также киберпреступники атакуют веб-приложения (29%) и используют методы DDoS (6%).
Эксперты отметили, что инструментарий злоумышленников в ЮФО часто базируется на коммерческом фреймворке Cobalt Strike, предназначенном для эксплуатации уязвимостей. Это косвенно говорит о высокой активности криминальных группировок, нацеленных на прямую монетизацию атак.
«Мы видим запрос на экспертизу информационной безопасности со стороны организаций на юге. При этом в регионе кадровый дефицит в сфере информационной безопасности. Локальный центр Solar JSOC позволит сделать технологии кибербезащиты более доступными. И увеличит кадровый потенциал, привлечет в отрасль молодых талантливых специалистов», — отметил вице-президент «Ростелекома» по информационной безопасности Игорь Ляпунов.
«Ростелеком-Солар» активно сотрудничает с Донским государственным техуниверситетом, Южным федеральным университетом, Южно-Российскийм государственным политехническим университетом — вместе они готовят студентов к работе в сфере информационной безопасности. Уже более 70 ростовских студентов прошли стажировки, лучшим предложат работу в центре противодействия кибератакам.
Solar JSOC обслуживает 140 крупных российских компаний и организаций. Среди них федеральные ведомства, правительства субъектов, финансовые институты, энергетические предприятия. Для информационного обмена об актуальных киберугрозах Solar JSOC взаимодействует с ГосСОПКА ФСБ России и ФинЦЕРТ Банка России.