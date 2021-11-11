«Ростелеком» стал лидером среди центров обработки данных в России

В рейтинге учитывали доли по выручке и количеству стойко-мест на рынке к концу 2020 года. Тогда у «Ростелекома» в эксплуатации было 13 тыс. 170 стоек в 31 дата-центре, общая площадь машинных залов составляла почти 30 тыс. кв. метров, а совокупная мощность — 145,7 МВт. В 2021 году компания продолжила расти: открылся дата-центр на 300 стоек в Новосибирске и ЦОД на 207 высоконагруженных стоек в Москве.

«События 2020 года подстегнули спрос на услуги дата-центров: компании активно переходили в онлайн и внедряли новые инструменты цифровизации. Аналитики прогнозировали еще больший рост в 2021 году. «Ростелеком-ЦОД» тоже двигается в этом направлении, открывает и расширяет площадки в регионах, развивает крупные столичные проекты», — отметил генеральный директор «Ростелеком-ЦОД» Павел Каплунов.

В ближайшее время компания завершит строительство флагманского проекта «Москва-V» — дата-центра уровня Tier IV на 2 тыс. стоек. Также к запуску готовят вторую очередь мега-ЦОД в Удомле на 800 стоек, новые проекты в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.