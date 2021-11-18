На Кубани за сутки коронавирусом заболели 819 человек, из них 363 — в Краснодаре
В Краснодарском крае 18 ноября снова оказались побиты два ковидных рекорда — по количеству больных и по числу выздоровевших. По второму показателю рост превысил 100%
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Краснодарском крае за сутки инфекция официально подтвердилась у 819 человек. Среди новых пациентов 75 детей.
Статистика заражений по муниципалитетам:
- Краснодар — 363;
- Новороссийск — 67;
- Сочи — 66;
- Каневской район — 41;
- Динской район — 34;
- Туапсинский район — 22;
- Северский район — 21;
- Анапа — 12;
- Тимашевский район — 19;
- Кореновский, Ейский, Усть-Лабинский и Крымский районы — по 14;
- Геленджик — 10;
- Армавир, Успенский, Щербиновский и Новокубанский районы — по 9;
- Павловский район — 8;
- Староминский и Мостовский районы — по 7;
- Кущевский, Лабинский, Приморско-Ахтарский и Темрюкский районы — по 6;
- Красноармейский и Славянский районы — по 5;
- Выселковский и Кавказский районы — по 4;
- Отрадненский район — 3;
- Абинский район — 2;
- Ленинградский, Тихорецкий и Тбилисский районы — по 1.
За весь период пандемии в Краснодарском крае официально подтвердилось 88 тыс. 934 случая заражения инфекцией. Из них выздоровели — 60 тыс. 735 человек, скончались 8 тыс. 249 человек. За сутки выздоровели 893 человека, скончались 65 человек.
Лечатся на дому 31 тыс. 551 человек, у 16 тыс. 764 из них наличие инфекции официально подтверждено. В стационарах лечатся 5 тыс. 880 человек. В тяжелом состоянии находятся 124 человека.
На юге России и в регионах Северного Кавказа, по данным федерального оперштаба, за сутки зарегистрировали следующее число инфицированных:
- Крым — 878;
- Ростовская область — 643;
- Ставропольский край — 522;
- Севастополь — 341;
- Дагестан — 185;
- Кабардино-Балкарская Республика — 130;
- Чечня — 111;
- Северная Осетия — 100;
- Адыгея — 95;
- Карачаево-Черкесская Республика — 89;
- Ингушетия — 86.
Ранее Юга.ру писали, что 17 ноября коронавирусом заразились 719 человек, в тот день, по официальным данным, выздоровело 383 пациента.