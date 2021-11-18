На Кубани за сутки коронавирусом заболели 819 человек, из них 363 — в Краснодаре

В Краснодарском крае 18 ноября снова оказались побиты два ковидных рекорда — по количеству больных и по числу выздоровевших. По второму показателю рост превысил 100%

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Краснодарском крае за сутки инфекция официально подтвердилась у 819 человек. Среди новых пациентов 75 детей.

За весь период пандемии в Краснодарском крае официально подтвердилось 88 тыс. 934 случая заражения инфекцией. Из них выздоровели — 60 тыс. 735 человек, скончались 8 тыс. 249 человек. За сутки выздоровели 893 человека, скончались 65 человек.

Лечатся на дому 31 тыс. 551 человек, у 16 тыс. 764 из них наличие инфекции официально подтверждено. В стационарах лечатся 5 тыс. 880 человек. В тяжелом состоянии находятся 124 человека.