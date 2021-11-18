На Кубани за сутки коронавирусом заболели 819 человек, из них 363 — в Краснодаре

Краснодарский край

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  • © Фото с сайта sputnikvaccine.com
    © Фото с сайта sputnikvaccine.com

В Краснодарском крае 18 ноября снова оказались побиты два ковидных рекорда — по количеству больных и по числу выздоровевших. По второму показателю рост превысил 100%

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Краснодарском крае за сутки инфекция официально подтвердилась у 819 человек. Среди новых пациентов 75 детей.

  • © Фото: yandex.ru/covid19/stat
    © Фото: yandex.ru/covid19/stat

Статистика заражений по муниципалитетам:

  • Краснодар — 363;
  • Новороссийск — 67;
  • Сочи — 66;
  • Каневской район — 41;
  • Динской район — 34;
  • Туапсинский район — 22;
  • Северский район — 21;
  • Анапа — 12;
  • Тимашевский район — 19;
  • Кореновский, Ейский, Усть-Лабинский и Крымский районы — по 14;
  • Геленджик — 10;
  • Армавир, Успенский, Щербиновский и Новокубанский районы — по 9;
  • Павловский район — 8;
  • Староминский и Мостовский районы — по 7;
  • Кущевский, Лабинский, Приморско-Ахтарский и Темрюкский районы — по 6;
  • Красноармейский и Славянский районы — по 5;
  • Выселковский и Кавказский районы — по 4;
  • Отрадненский район — 3;
  • Абинский район — 2;
  • Ленинградский, Тихорецкий и Тбилисский районы — по 1.
  • © Фото: yandex.ru/covid19/stat
    © Фото: yandex.ru/covid19/stat

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За весь период пандемии в Краснодарском крае официально подтвердилось 88 тыс. 934 случая заражения инфекцией. Из них выздоровели — 60 тыс. 735 человек, скончались 8 тыс. 249 человек. За сутки выздоровели 893 человека, скончались 65 человек.

Лечатся на дому 31 тыс. 551 человек, у 16 тыс. 764 из них наличие инфекции официально подтверждено. В стационарах лечатся 5 тыс. 880 человек. В тяжелом состоянии находятся 124 человека.

На юге России и в регионах Северного Кавказа, по данным федерального оперштаба, за сутки зарегистрировали следующее число инфицированных:

  • Крым — 878;
  • Ростовская область — 643;
  • Ставропольский край — 522;
  • Севастополь — 341;
  • Дагестан — 185;
  • Кабардино-Балкарская Республика — 130;
  • Чечня — 111;
  • Северная Осетия — 100;
  • Адыгея — 95;
  • Карачаево-Черкесская Республика — 89;
  • Ингушетия — 86.

Ранее Юга.ру писали, что 17 ноября коронавирусом заразились 719 человек, в тот день, по официальным данным, выздоровело 383 пациента.

Здравоохранение Коронавирус

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