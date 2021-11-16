Краснодарский край стал вторым регионом России по числу полученных взяток

Кубань вошла в топ-3 российских регионов по числу полученных взяток в 2021 году

Согласно данным правовой статистики Генпрокуратуры РФ, с января по сентябрь на Кубани зарегистрировали 236 преступлений по ст. 290 УК РФ. Таким образом, регион стал вторым по числу полученных взяток.

На первом месте антирейтинга расположилась Москва. Там 292 факта преступления. Замыкает тройку Татарстан (165 зарегистрированных случаев). На четвертом и пятом местах: Башкортостан (161) и Московская область (144).

За этот период на Кубани также зарегистрировали 95 преступлений по ст. 291 УК РФ (Дача взятки), что позволило занять региону шестое место в России по этому критерию.