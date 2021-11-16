Адвокат заявил, что к кубанской активистке применили метод «карательной психиатрии»

Кубанскую активистку Ирину Григорьеву отправили в психиатрическую лечебницу для экспертизы. Ее адвокат считает это карательным методом

53-летняя активистка Ирина Григорьева подозревается в клевете на судью (ч. 1 ст. 298 УК РФ). Её задержали 26 октября в здании СУ СКР по Краснодарскому краю, когда вызвали для ознакомления с документами по делу. Как рассказал общественный защитник Николай Небавский, 26 октября он отправился в следком вместе с Григорьевой. Там следователь показал им постановление, что у женщины должны изъять личные вещи. Затем в кабинет за Небавским и Григорьевой зашли еще двое сотрудников. После этого мужчину попросили выйти из кабинета и, по его словам, стали выталкивать из здания СК.

Затем активистку задержали. Её адвокат Кнарик Арутюнян узнала об этом из интернета. Как она рассказала «Кавказскому узлу» (Минюст РФ признал СМИ иноагентом), Григорьеву сначала закрыли на двое суток, а затем увезли в Октябрьский суд Краснодара, который распорядился отправить женщину на экспертизу в психиатрическую больницу. Адвокат считает, что к женщине применили метод «карательной психиатрии»: «Помещение 53-летней правозащитницы в закрытый стационар краевой психбольницы стало неожиданностью для всех: её подзащитных и коллег, которые узнали, что она была принудительно из зала суда Октябрьского района Краснодара 28 октября помещена даже не в ИВС, а в психбольницу. Здесь мы все столкнулись с примером «карательной психиатрии», когда неугодных властям активистов, ратующих за закон и права людей, убирают уже даже не в тюрьму, а в «психушку», чтобы лишить их правоспособности и дееспособности защищать не только других, но даже себя». Адвокат отметила, что её не оповестили о заседании суда. Позже Арутюнян на свидании в больнице выяснила, что Григорьевой навязали адвоката по назначению. А 13 ноября адвокату пришло сообщение, что её не допускают к Григорьевой.