На Кубани поезд врезался в легковой автомобиль. Есть погибшие

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы УТ МВД по Краснодарскому краю
    © Фото пресс-службы УТ МВД по Краснодарскому краю

В ночь на 16 ноября в Староминском районе на ж/д перегоне поезд столкнулся с автомобилем

В ночь на 16 ноября около 1:25 на железнодорожном перегоне Орловка Кубанская — Староминская на платформе «Канеловский» пассажирский поезд Самара — Адлер столкнулся с автомобилем ВАЗ 2112.

В пресс-службе УТ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что легковой автомобиль стоял в колее железной дороги. Машинист подал звуковой и световой сигналы и экстренно затормозил. Однако избежать аварии не удалось.

В результате погибла 26-летняя жительница Кущевского района, находившаяся за рулем ВАЗ 2112. Пострадавших пассажиров поезда нет. На месте работают следственно-оперативная группа краснодарского ЛУ МВД на транспорте. Устанавливаются все обстоятельства трагедии. 

  • © Фото пресс-службы УТ МВД по Краснодарскому краю
    © Фото пресс-службы УТ МВД по Краснодарскому краю

Как писали Юга.ру, 8 ноября в Северной Осетии поезд столкнулся с асфальтоукладчиком. Водитель спецтехники погиб.

ДТП Поезда смерть

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