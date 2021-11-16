На Кубани поезд врезался в легковой автомобиль. Есть погибшие

В ночь на 16 ноября в Староминском районе на ж/д перегоне поезд столкнулся с автомобилем

В ночь на 16 ноября около 1:25 на железнодорожном перегоне Орловка Кубанская — Староминская на платформе «Канеловский» пассажирский поезд Самара — Адлер столкнулся с автомобилем ВАЗ 2112.

В пресс-службе УТ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что легковой автомобиль стоял в колее железной дороги. Машинист подал звуковой и световой сигналы и экстренно затормозил. Однако избежать аварии не удалось.

В результате погибла 26-летняя жительница Кущевского района, находившаяся за рулем ВАЗ 2112. Пострадавших пассажиров поезда нет. На месте работают следственно-оперативная группа краснодарского ЛУ МВД на транспорте. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.