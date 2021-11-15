В ДТП в Туапсинском районе погиб четырехлетний ребенок

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю
    © Фото пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю

Вечером 15 ноября четырехлетняя девочка погибла в аварии в Туапсинском районе

В Туапсинском районе на трассе А/Д Дон 1430 вечером 15 ноября произошло ДТП. Столкнулись ВАЗ 2112 и Skoda Octavia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, водитель отечественной легковушки выезжал с главной дороги на прилегающую территорию и не уступил иномарке. В результате столкновения погибла четырехлетняя пассажирка ВАЗ 2112. Еще два пятилетних ребенка и 35-летняя женщина, управлявшая автомобилем, доставлены в центральную больницу Туапсе.

На месте работают полицейские. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

  • © Фото пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю
    © Фото пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю
  • © Фото пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю
    © Фото пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю

Как писали Юга.ру, 15 ноября на федеральной трассе «Кавказ» в Новокубанском районе произошло смертельное ДТП. Столкнулись грузовик и отечественная легковушка. Водитель легкового автомобиля погиб на месте.

Дети ДТП смерть Туапсинский район

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В ДТП в Туапсинском районе погиб четырехлетний ребенок
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