В ДТП в Туапсинском районе погиб четырехлетний ребенок

В Туапсинском районе на трассе А/Д Дон 1430 вечером 15 ноября произошло ДТП. Столкнулись ВАЗ 2112 и Skoda Octavia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, водитель отечественной легковушки выезжал с главной дороги на прилегающую территорию и не уступил иномарке. В результате столкновения погибла четырехлетняя пассажирка ВАЗ 2112. Еще два пятилетних ребенка и 35-летняя женщина, управлявшая автомобилем, доставлены в центральную больницу Туапсе.

На месте работают полицейские. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.