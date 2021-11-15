Двух кубанцев заподозрили в отмывании 105 млн рублей и объявили в международный розыск
Суд заочно арестовал двух бизнесменов из Геленджика за отмывание 105 млн рублей и мошенничество
По данным краевого ГУ МВД, бизнесмен из Геленджика получил 105 млн рублей на достройку здания в Кабардинке от своей знакомой, которая взяла их в кредит. Поручителем выступал компаньон бизнесмена. Он указал в качестве залога свой участок земли с девятиэтажным коммерческим зданием.
Позже оба решили не отдавать кредит и составили между собой задним числом договор на покупку залоговой недвижимости. После этого они инициировали судебное разбирательство по этой земле, чтобы не выплачивать кредит.
Новый собственник коммерческого здания несколько лет незаконно заключал договоры аренд на помещения, получив при этом более 60 млн рублей.
По факту мошенничества и отмывания денег было возбуждено уголовное дело. Бизнесмен со своим компаньоном скрылись от следствия, сейчас их объявили в федеральный розыск. Ленинский районный суд Новороссийска заочно арестовал их, сообщает пресс-слжуба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.