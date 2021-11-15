Двух кубанцев заподозрили в отмывании 105 млн рублей и объявили в международный розыск

Суд заочно арестовал двух бизнесменов из Геленджика за отмывание 105 млн рублей и мошенничество

По данным краевого ГУ МВД, бизнесмен из Геленджика получил 105 млн рублей на достройку здания в Кабардинке от своей знакомой, которая взяла их в кредит. Поручителем выступал компаньон бизнесмена. Он указал в качестве залога свой участок земли с девятиэтажным коммерческим зданием.

Позже оба решили не отдавать кредит и составили между собой задним числом договор на покупку залоговой недвижимости. После этого они инициировали судебное разбирательство по этой земле, чтобы не выплачивать кредит.