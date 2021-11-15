Двух кубанцев заподозрили в отмывании 105 млн рублей и объявили в международный розыск

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Суд заочно арестовал двух бизнесменов из Геленджика за отмывание 105 млн рублей и мошенничество

По данным краевого ГУ МВД, бизнесмен из Геленджика получил 105 млн рублей на достройку здания в Кабардинке от своей знакомой, которая взяла их в кредит. Поручителем выступал компаньон бизнесмена. Он указал в качестве залога свой участок земли с девятиэтажным коммерческим зданием.

Позже оба решили не отдавать кредит и составили между собой задним числом договор на покупку залоговой недвижимости. После этого они инициировали судебное разбирательство по этой земле, чтобы не выплачивать кредит.

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По факту мошенничества и отмывания денег было возбуждено уголовное дело. Бизнесмен со своим компаньоном скрылись от следствия, сейчас их объявили в федеральный розыск. Ленинский районный суд Новороссийска заочно арестовал их, сообщает пресс-слжуба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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