В Новокубанском районе случилось смертельное ДТП с участием фуры с мандаринами и легковушки
15 ноября на федеральной трассе «Кавказ» в Новокубанском районе столкнулись грузовик и отечественная легковушка. Водитель легкового автомобиля погиб на месте
В телеграм-аккаунте «ЧП Армавир» пользователи опубликовали видео с места ДТП на подъезде к Новокубанску, которое случилось 15 ноября. На кадрах видны последствия столкновения легкового автомобиля и грузовика. На месте работали сотрудники полиции и скорой помощи.
По данным правоохранителей, на ФАД «Кавказ» (142+300 км) около 6:00 столкнулись два автомобиля — это грузовик DAF, перевозивший мандарины, и ВАЗ. Водитель легковой машины выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с фурой.
В результате аварии на месте погиб водитель ВАЗа. Личность погибшего установлена. Известно, что ему было 27 лет.
Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщила Юга.ру представитель Госавтоинспекции Кубани Ирина Заватская.