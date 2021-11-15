В Новокубанском районе случилось смертельное ДТП с участием фуры с мандаринами и легковушки

15 ноября на федеральной трассе «Кавказ» в Новокубанском районе столкнулись грузовик и отечественная легковушка. Водитель легкового автомобиля погиб на месте

В телеграм-аккаунте «ЧП Армавир» пользователи опубликовали видео с места ДТП на подъезде к Новокубанску, которое случилось 15 ноября. На кадрах видны последствия столкновения легкового автомобиля и грузовика. На месте работали сотрудники полиции и скорой помощи.

По данным правоохранителей, на ФАД «Кавказ» (142+300 км) около 6:00 столкнулись два автомобиля — это грузовик DAF, перевозивший мандарины, и ВАЗ. Водитель легковой машины выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с фурой.

В результате аварии на месте погиб водитель ВАЗа. Личность погибшего установлена. Известно, что ему было 27 лет.