В Сочи девушка упала с обрыва после столкновения с иномаркой

Краснодарский край

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  • © Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю
    © Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю

В Адлерском районе Сочи водитель автомобиля «Форд Мустанг» сбил девушку на краю опорной стены

Вечером 7 ноября в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю рассказали Юга.ру, что накануне в 15:00 в селе Эсто-Садок произошло ДТП.

На площади Виктория около дома № 1 26-летний водитель автомобиля «Форд Мустанг» из Хабаровска не справился с управлением, врезался в бордюр и 31‑летнюю девушку, которая стояла на краю опорной стены.

После столкновения с иномаркой девушка упала с обрыва. Ее госпитализировали с многочисленными травмами. Сам водитель не пострадал. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося.

  • © Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю
    © Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю
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