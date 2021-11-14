В Горячем Ключе столкнулись четыре автомобиля. Есть погибшие и пострадавшие
13 ноября на трассе Саратовская — Горячий Ключ столкнулись четыре автомобиля. Пострадавших госпитализировали, есть погибшие
13 ноября на дороге Саратовская — Горячий Ключ произошло массовое ДТП. В пресс-службе МВД по Краснодарскому краю сообщили подробности.
Авария случилась около 17:40. Водитель автомобиля Datsun выехал на встречную полосу и врезался в автомобили ВАЗ-2110, BMW, «Лада Веста». 19-летний водитель и 16-летняя пассажирка ВАЗ-2110 погибли на месте. Пятерых человек госпитализировали с травмами.
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. В прокуратуре Краснодарского края сообщили, что контролируют процессуальную проверку по ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть граждан).
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