В Горячем Ключе столкнулись четыре автомобиля. Есть погибшие и пострадавшие

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы МВД по Краснодарскому краю
    © Фото пресс-службы МВД по Краснодарскому краю

13 ноября на трассе Саратовская — Горячий Ключ столкнулись четыре автомобиля. Пострадавших госпитализировали, есть погибшие

13 ноября на дороге Саратовская — Горячий Ключ произошло массовое ДТП. В пресс-службе МВД по Краснодарскому краю сообщили подробности.

Авария случилась около 17:40. Водитель автомобиля Datsun выехал на встречную полосу и врезался в автомобили ВАЗ-2110, BMW, «Лада Веста». 19-летний водитель и 16-летняя пассажирка ВАЗ-2110 погибли на месте. Пятерых человек госпитализировали с травмами.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. В прокуратуре Краснодарского края сообщили, что контролируют процессуальную проверку по ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть граждан).

Как писали Юга.ру, 7 ноября в Сочи девушка упала с обрыва после столкновения с иномаркой.

Аварии Горячий Ключ ДТП смерть

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