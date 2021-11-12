В Анапе отключили электричество из-за аварии

В Анапе 12 ноября жители города остались без света из-за повреждений кабельных линий

В соцсетях Анапы 12 ноября написали, что в городе выключили электричество. Причина отключения была неизвестна.

По данным телеграм-канала «Анапское Черноморье», электричества нет на улицах Ленина, Крымской, Толстого, 40-летия Победы, Омелькова, Лермонтовска, Некрасова, Промышленной.

В АО «НЭСК-Электросети» сообщили, что произошла авария на двух кабельных линиях. Специалисты пытаются перезапустить автоматику. Поломку рассчитывают устранить до конца дня.

Кроме того, в пресс-службе мэрии Анапы сказали, что 12 ноября из-за ремонтных работ будет частично выключено электричество в хуторе Воскресенском, селе Цибанобалка и поселке Верхнее Джемете.