В Анапе отключили электричество из-за аварии

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Анапе 12 ноября жители города остались без света из-за повреждений кабельных линий

В соцсетях Анапы 12 ноября написали, что в городе выключили электричество. Причина отключения была неизвестна.

По данным телеграм-канала «Анапское Черноморье», электричества нет на улицах Ленина, Крымской, Толстого, 40-летия Победы, Омелькова, Лермонтовска, Некрасова, Промышленной.  

В АО «НЭСК-Электросети» сообщили, что произошла авария на двух кабельных линиях. Специалисты пытаются перезапустить автоматику. Поломку рассчитывают устранить до конца дня.

Кроме того, в пресс-службе мэрии Анапы сказали, что 12 ноября из-за ремонтных работ будет частично выключено электричество в хуторе Воскресенском, селе Цибанобалка и поселке Верхнее Джемете. 

Как писали Юга.ру, 12 ноября произошло масштабное отключение электричества в Пашковском микрорайоне Краснодара.

Анапа ЖКХ Энергетика

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