Нефтезавод в Туапсе провел экоурок
Сотрудники Туапсинского НПЗ провели выездной экоурок для учеников Эколого-биологического центра
Санитарная лаборатория нефтеперерабатывающего завода «Роснефти» приехала к ученикам туапсинского Эколого-биологического центра. Сотрудники завода подготовили занятие для учащихся профильной смены «Экомониторинг и защита растений». Они рассказали будущим экологам о тонкостях профессии и показали, как работает оборудование.
«Мы не раз на улицах города видели этот автомобиль и мечтали узнать, какая аппаратура есть внутри мобильной лаборатории, что делают экологи предприятия. Теперь появилась возможность поучаствовать в исследованиях», — рассказала восьмиклассница Эрика Шевченко.
Ученики увидели, как инженер готовит приборы к работе: устанавливает метеостанцию, включает газоанализаторы, считывает с бортового компьютера данные о температуре и влажности воздуха, скорости и направлении ветра.
«Мобильная эколаборатория Туапсинского НПЗ может определить состояние атмосферного воздуха в любом месте нашего города и района. Такие проверки — один из элементов постоянного мониторинга окружающей среды, который проводит завод», — пояснил инженер Туапсинского НПЗ Николай Горбунов.
Он отметил активность детей, которые задавали вопросы об измерениях, определяемых показателях, предельно-допустимых концентрациях, заводе, природоохранных мероприятиях. Многих впечатлил график работы лаборатории: нефтяники проводят несколько тысяч анализов в месяц, приборы действуют круглые сутки и без выходных.
«Выездные уроки помогают детям определиться с профессией. Больше половины наших сотрудников — выпускники Туапсинского гидрометеотехникума. И когда-то они знакомились с работой предприятия на заводской практике», — прокомментировала начальник санитарной лаборатории Туапсинского НПЗ Ольга Морозова.
В конце профильной смены воспитанники защитят проекты по заданным темам, в том числе основываясь на общении с сотрудниками «Роснефти».